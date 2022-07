Foto-LETA

Aiviekstes upē noslīkušais vīrietis glābis savu bērnu







Trešdien Aiviekstes upē Pļaviņās noslīkušais vīrietis glābis savu bērnu, aģentūru LETA informēja Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes vecākā speciāliste Dace Kalniņa.

Policijas Aizkraukles iecirknī trešdien tika saņemta informācija, ka Pļaviņās Aiviekstes upē slīkst cilvēks. Izbraucot uz notikuma vietu, likumsargi noskaidroja, ka 1978. gadā dzimis vīrietis, glābjot savu mazgadīgo bērnu no noslīkšanas, nepietiekamu peldēšanas prasmju dēļ pats ir noslīcis.

Kalniņa informē, ka vīrieša līķis tika atrasts Aiviekstes upē nākamajā dienā. Policijā par notikušo sākts kriminālprocess.

Jau ziņots, ka Pļaviņās no Aiviekstes upes izcelts miris cilvēks, līdz ar to glābēji šogad no ūdenstilpnēm izvilkuši kopumā jau 54 cilvēkus, aģentūru LETA informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta.

Trešdienas pēcpusdienā saņemts izsaukums uz Aizkraukles novada Pļaviņām, kur Aiviekstes upē slīkst cilvēks. Ierodoties notikuma vietā ugunsdzēsēji apsekoja upi no vietas, kur cilvēks pēdējo reizi tika redzēts.

Tāpat pārbaudīta upes gultne 150 metru garumā no vietas, kur cilvēks pēdējo reizi tika redzēts virs ūdens.

Notikuma vietā upei bija ļoti nelīdzena gultne, lieli akmeņi, kā arī spēcīga straume.