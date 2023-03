“Pobeda Confectionary” Foto – Timurs Subhankulovs

Aizdomas, ka kāds Latvija uzņēmums slepeni atbalsta Krievijas armiju. Zināms, ka tas atrodas Ventspilī







Valsts drošības dienests (VDD) pārbauda informāciju saistībā ar Latvijas uzņēmuma SIA “Pobeda Confectionery” iespējamu iesaisti atbalsta sniegšanā Krievijas bruņotajiem spēkiem, aģentūrai LETA apliecināja dienestā.

Publiskajā telpā parādījies neskaidras izcelsmes materiāls krievu valodā, kurā vēstīts, ka minētais uzņēmums it kā ziedojis 15 tonnas produkcijas Krievijas armijai, kas karo Ukrainā, bet uzņēmuma līdzīpašniece Olga Muravjova no Jegorjevskas “Kaujas brālības” it kā saņēmusi balvu par sniegto palīdzību Krievijas karavīriem Ukrainā.

Saistībā ar minēto materiālu VDD vērsies arī Saeimas deputāts Artūrs Butāns (NA), aicinot izvērtēt Ventspilī esošās rūpnīcas “Pobeda” un uzņēmuma amatpersonu un patieso labuma guvēju rīcību un iespējamos pārkāpumus, aģentūru LETA informēja Nacionālās apvienības preses pārstāve Laima Melkina.

“Ja Latvijas teritorijā esošs uzņēmums palīdz Krievijas armijai, kas veic karadarbību Ukrainā, tad šādam uzņēmumam nav vietas mūsu tautsaimniecībā, un tā amatpersonas ir nekavējoties jāsauc pie atbildības,” uzskata Butāns.

Vienlaikus viņš vērš uzmanību uz faktu, ka ražotnē “Pobeda” viesojas skolēnu grupas, tādēļ deputāts aicina VDD pārliecināties, vai tajās netiek sniegta informācija vai kādi dāvinājumi, kas ir pretrunā ar Latvijas oficiālo nostāju.

Tāpat Butāns aicina izvērtēt, vai šādas ražotnes atrašanās Ventspils brīvostas teritorijā, kas ir stratēģiski svarīga valsts infrastruktūra, nerada riskus valsts drošībai.

Kā aģentūrai LETA norādīja Ārlietu ministrijas (ĀM) preses sekretāre Diāna Eglīte, ĀM sadarbībā ar kompetentajām iestādēm skaidro minētās informācijas pamatotību. Ne ASV, ne Eiropas Savienības sankcijas, ņemot vērā ANO lūgumus par pārtikas pieejamības nodrošināšanu mazāk attīstītu valstu vajadzībām pasaulē, nav vērstas pret Krievijas pārtikas nozari.

“Latvijā nav gaidītas tādas investīcijas, kuras atbalsta Krievijas karu Ukrainā. Ja informācija apstiprināsies, tiks pieņemti nepieciešamie lēmumi,” uzsvēra Eglīte.

Ar jautājumiem par “Pobeda Confectionery” it kā veikto ziedojumu Krievijas armijai aģentūra LETA vērsās arī pašā uzņēmumā, taču atbilde pagaidām vēl nav saņemta.