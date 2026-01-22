“Viņš tāds jocīgs bija.” Pēc smaga kautiņa vīrietis nokļūst Stradiņa slimnīcā, taču pēc izrakstīšanās pazūd bez vēsts – ģimene neizpratnē par ārstu lēmumu 0
TV3 raidījums “Degpunktā” vēsta par satraucošu un joprojām neatbildētu pazušanas gadījumu, kas sācies ar it kā parastu nokļūšanu slimnīcā pēc kautiņa, bet pārvērties par ģimenes murgu.
Tukuma iedzīvotājs Gatis vēlā vakarā pilsētā iekļuvis vardarbīgā konfliktā, kura laikā guvis smagas sejas traumas. Pēc atgriešanās mājās viņa dzīvesbiedre vīrieti nogādāja slimnīcā un par notikušo informēja arī Gata māsu Vinetu.
“Viņa no slimnīcas pazvanīja, teica, ka viņš ir drausmīgi sasists, spļāva asinis. Iespējams, ribas iedūrušās plaušās, bet tās ribas nebija, paldies Dievam, iedūrušās,” raidījumam stāsta Vineta.
Ārstu konstatētās traumas bijušas nopietnas – lauztas ribas un žoklis. Tukuma slimnīcā žokļa operāciju veikt nebija iespējams, tāpēc Gati pārveda uz Paula Stradiņa klīnisko universitātes slimnīcu Rīgā. Vineta devās brāli apciemot, atvedot viņam telefonu, drēbes un citas ikdienā nepieciešamas lietas.
Gan klātienē, gan vēlāk telefonsarunās sieviete pamanīja, ka brāļa uzvedība šķiet dīvaina un neskaidra.
“Tad, kad mēs bijām tajā svētdienā, viņš teica, ka viņš jau pa nakti gribēs pīpēt un tāpat izkāps uzpīpēt. Es nezinu vai viņam no tās sišanas tā galva bija sagājusi, jo viņš man pirmdienas vakarā piezvanīja un kaut ko nesakarīgu teica,” raidījumam stāstīja Vineta.
Lai gan Gatis iepriekš cīnījies ar alkohola atkarību, tajā brīdī viņš kādu laiku nebija lietojis alkoholu. Ģimene pieļauj, ka neparastā uzvedība varētu būt saistīta ar detoksikāciju, šoku vai galvas traumu. Cerība bija, ka pēc operācijas viss normalizēsies un Gatis sazināsies ar tuviniekiem.
Taču Gatis par sevi nedeva nekādu ziņu. Vineta nolēma zvanīt slimnīcai: “Kad sazvanījām nodaļu, tad man viena sieviete pateica: “Nu jā, viņš tāds jocīgs bija.” Es saku – “kā, bija?” “Mēs viņu 16. datumā no rīta izrakstījām. Kāpēc izrakstīja – numurus priekš kam mēs atstājam, telefona numurus, ja viņu vienkārši izraksta, ja viņš tāds jocīgs vēl bija?”
Paula Stradiņa slimnīca, atsaucoties uz datu aizsardzību, plašāk Gata ārstēšanas gaitu komentēt nevar. Slimnīca uzsver, ka pacientam ir tiesības jebkurā brīdī pārtraukt ārstēšanos, ja mediķi nekonstatē apstākļus, kas traucētu pieņemt lēmumus.
Tomēr Gata māsa joprojām uzskata, ka pat tad, ja brālis slimnīcu pameta pats, ģimenei par to vajadzēja paziņot. Saprotot, ka vairs nav laika gaidīt, Vineta vērsās policijā. Taču arī tur viņu sagaidīja neskaidra un pretrunīga komunikācija. Tukuma iecirknī ieteikts iesniegumu iesniegt elektroniski, tomēr vēlāk izrādījies, ka tas nemaz nav nonācis Valsts policijas rīcībā.
Neziņa un institūciju nespēja sniegt skaidras atbildes ģimeni noveda līdz izmisumam. Meklējot jebkādu pavedienu, viņi vērsās pat pie trim dažādiem gaišreģiem, kuri, pēc tuvinieku teiktā, visi stāstījuši līdzīgas versijas par iespējamu noziegumu.
Šobrīd Gatis pazudis jau vairāk nekā mēnesi. Policija apstiprina, ka izmeklēšana turpinās un tiek pārbaudīti vairāki iespējamie pavedieni. Ģimene aicina ikvienu, kurš 16. vai 17. decembrī Āgenskalna apkaimē vai citviet Rīgā varētu būt redzējis Gati Šilbergu vai zina jebkādu informāciju par viņa atrašanās vietu, nekavējoties sazināties ar Vinetu pa tālruni 29183013 vai zvanīt 112.