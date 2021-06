“Aizliegums man, veselam cilvēkam, iet restorānā ir noziegums!” Gobzems par to, ka viss vēsturē nesākās ar gāzes kamerām Ieteikt







“Man daudzi ģimenes draugi ir ebreji, es esmu ļoti nosodošs pret jebkāda veida genocīdu un es to ļoti labi apzinos, bet vienlaikus mani uztrauc genocīds pret manu tautu,” RīgaTV 24 raidījumā “Ziņu top” saka 13. Saeimas deputāts Aldis Gobzems.

Viņš nevēloties nonākt situācijā, ka pēc 20 gadiem viņa bērniem būtu jācīnās kā ebrejiem, jo viņš vienmēr esot teicis, ka viss sākas ar šķietamu mazumiņu, ar aizliegumu viņam kā veselam cilvēkiem ieiet restorānā vai teātrī.

Gobzems skaidro, ka ar šo piesprausto zvaigzni vēlējies parādīt ar ko pēc būtības atšķiras aizliegumi, jo “viss nesākas ar gāzes kamerām, viss sākas ar šķietami vienkāršiem aizliegumiem, par kuriem klusēja, es neklusēju jau sākumā!”

“Par noziegumiem esot jārunā skaļi, jo, aizliegums man, veselam cilvēkam, iet restorānā pēc būtības ir noziegums!” politiķis uzskata.

Viņš turpina, sakot, ka 70% cilvēku nevēlas vakcinēties. “Vakar vai aizvakar Juhņēviča teica, ka visi, kuri vēlējās, ir novakcinējušies, tas ir mazākums, absolūts mazākums! Runāt par to, ka cilvēki skrien rindās stāvēt un vēlas vakcinēties – tie ir meli!”

Viņš no sirds atvainojas tiem, kuri viņu ir pārpratuši. “Es neatkāpjos no savas pozīcijas, uzdodot jautājumu “Kur ir atšķirība starp šiem diviem aizliegumiem, nav svarīga zvaigznes krāsa – zila, zaļa, sarkana, man principiāli svarīgi pēc būtības pateikt, ka nav atšķirības aizliegumam sēdēt parkā uz soliņa no aizlieguma aiziet uz teātri un restorānu man, veselam cilvēkam,” Gobzems skaidro.

Viņš saka, ka ir sabiedrības daļa, kas viņu, cilvēku bez liekā svara, nesmēķējošu, nedzerošu, ar izcilām asins analīzēm un negatīvu kovida testu pasludina par bīstamu un neiederīgu sabiedrībā!













































































































Politiķis un advokāts Aldis Gobzems