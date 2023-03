Foto: REUTERS/SCANPIX Akciju birža ASV.

Akciju cenas krītas ASV un Eiropas biržās: uzjundī bažas par banku krīzi Ieteikt







Akciju cenas ASV un Eiropas biržās piektdien kritās, atjaunoties bažām par banku krīzi, lai gan tika veikti apjomīgi pasākumi problēmās nonākušu banku glābšanai ar mērķi novērst krīzes izplatīšanos banku nozarē.

Ceturtdien akciju cenas bija kāpušas pēc 11 ASV banku konsorcija paziņojuma par 30 miljardu ASV dolāru vērtu paketi bankas “First Republic Bank” glābšanai no bankrota un pēc Šveices bankas “Credit Suisse” paziņojuma, ka tā no valsts centrālās bankas aizņemsies līdz pat 50 miljardiem franku (51,4 miljardiem eiro).

Piektdien “First Republic Bank” un “Credit Suisse” akciju cenas atkal kritās – attiecīgi par 33% un 8%. Kritās arī citu lielo banku akciju cenas, “JP Morgan”, “Citigroup” un “Bank of America” akciju cenām sarūkot par vismaz 3%.

“Negatīvā dispozīcija uz plašāko tirgu bija ar pazīstamu dzinuli: bažām par banku nozares stāvokli,” sacīja “Briefing.com” tirgus analītiķis Patriks O’Hērs.

ASV dolāra vērtība pret citām svarīgām valūtām kritās, bet naftas cenas samazinājās par vairāk nekā 2%.

“Naftas cenas šonedēļ ir sarukušas, jo krīze banku nozarē ir palielinājusi ievērojamas ekonomikas izaugsmes palēnināšanās vai recesijas risku šogad,” sacīja tirdzniecības platformas “Oanda” tirgus analītiķis Kreigs Erlams.

ASV biržu indekss “Dow Jones Industrial Average” piektdien kritās par 1,2% līdz 31 861,98 punktiem, indekss “Standard & Poor’s 500” saruka par 1,1% līdz 3916,64 punktiem, bet indekss “Nasdaq Composite” samazinājās par 0,7% līdz 11 630,51 punktam.

Londonas biržas indekss FTSE 100 piektdien kritās par 1,0% līdz 7335,40 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 saruka par 1,3% līdz 14 768,20 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 1,4% līdz 6925,40 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena piektdien kritās par 2,4% līdz 66,74 ASV dolāriem par barelu. “Brent” markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 2,3% līdz 72,97 dolāriem par barelu.

Nīderlandes biržā “Title Transfer Facility” (TTF) dabasgāzes cena piektdien kritās par 3,35% līdz 42,86 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru piektdien pieauga no 1,0610 līdz 1,0671 dolāram par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,2109 līdz 1,2174 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 133,74 līdz 131,80 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 87,62 līdz 87,59 pensiem par eiro.