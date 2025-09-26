“Akūto pacientu skaits ievērojami pieaudzis!” Višņakovs par mūsdienu neatliekamās palīdzības mediķu izaicinājumiem 0
Neatliekamās palīdzības mediķiem visā Latvijā un pasaulē tikai palielinās pacientu skaits, kas nozīmē pieaugošu slogu arī slimnīcām – par to TV24 raidījumā “Dr. Apinis” runā Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas vadītājs Aleksejs Višņakovs.
“Mēs strādājam jau 15 gadus, un pagājušajā gadā mēs ievērojami paplašinājāmies. Tas nav tikai Latvijā, visā pasaulē ir tendence pieaugt gan neatliekamo nodaļu pacientu skaitam, gan arī noslodzei,” norāda Višņakovs.
Viņš arī skaidro, ka tam ir vairāki ietekmējošie aspekti. Pirmām kārtām, lai arī cik tas nebūtu paradoksāli, bet labāka ārstēšana, piemēram, kardiovaskulāro slimību un onkoloģijas ārstēšana, paildzina pacientiem dzīvildzi, un viņi nonāk slimnīcā ar citām problēmām, kas laikus tiek pamanītas.
Klīnikas vadītājs kā piemēru min prostatas vēža ārstēšanu. Tā ir ievērojami uzlabojusies, vīrieši mūsdienās dzīvo ilgāk. Taču sākotnēji viņi bieži vien nonāk slimnīcā tieši ar kardiovaskulārām problēmām. Kardiologi izārstē, pacients dzīvo ilgāk, bet attīstās citas veselības problēmas.
Višņakovs atzīst, ka akūto pacientu skaits pēdējā gada laikā ir ievērojami pieaudzis: “Ja arī mums Covid-19 laikā bija tāda neliela pauzīte un cita profila pacientu bija mazāk, šobrīd mēs jūtam, ka noslodze palielinās.”
“Mūsu viens no galvenajiem uzdevumiem ir samazināt hospitalizāciju skaitu un darba apjomu, ko paveic neatliekamās palīdzības dienests: diagnostika, ārstēšana, stāvokļa stabilizācija/korekcija un iespēju robežās pacientu novirzīšana ārstēšanai pie ģimenes ārsta ambulatorā,” skaidro klīnikas vadītājs.
“Tas arī lielākoties izdodas. Apmēram 70 % no mūsu pacientiem pēc mūsu ārstēšanas tiek izrakstīti uz mājām,” piebilst Višņakovs.