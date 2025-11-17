“Amerikāņi kādreiz tā darīja!” Gulbis mudina latviešu spiegiem sarosīties attiecībā pret krieviem 37

13:29, 17. novembris 2025
“Krievi neguļ, ģeopolitiski mēs esam ļoti tuvu, krievvalodīgais elektorāts ir tepat visos mirkorajonos, viņiem ir ļoti viegli uzrunāt cilvēkus,” TV24 raidījumā “Preses Klubs” komentāru sniedz Māris Gulbis, uzņēmējs, iekšlietu ministrs (2002-2004).

Ja Čehija atklāja, ka viņiem ir ap 500 šo potenciālie krievu spiegi, Latvijā ir vēl vairāk.

“Es gribētu, lai mūsu cilvēki iefiltrētos vairāk Krievijas drošības dienesta struktūrās un uzzinātu visu pirms nozieguma izdarīšanas, amerikāņi kādreiz tā darīja,” viņš norāda.

Jau ziņots, ka Valsts drošības dienests (VDD) sadarbībā ar Militārās izlūkošanas un drošības dienestu (MIDD) oktobra vidū aizturējis kādu personu aizdomās par nelikumīgu ziņu vākšanu par Latvijas aizsardzības nozari Krievijas bruņoto spēku Ģenerālštāba galvenās pārvaldes (GRU) uzdevumā, aģentūru LETA informēja dienests.

Pamatojoties uz MIDD sniegto informāciju, kriminālprocess pret šo personu sākts 14. oktobrī saskaņā ar Krimināllikuma panta par spiegošanu.

Izmeklēšanā noskaidrots, ka Latvijas pilsonis ir ieguvis un nodevis Krievijas militārajam izlūkdienestam ziņas par aviācijai izmantojamu privātu infrastruktūru Latvijas teritorijā, NATO sabiedroto spēku klātbūtni valstī un dažādām aizsardzības nozares aktualitātēm.

Tāpat aizdomās turētais vīrietis Krievijas specdienesta uzdevumā ieguva informāciju par mobilo sakaru priekšapmaksas karšu iegādes nosacījumiem Latvijā, kā arī citas ziņas.

VDD sadarbībā ar MIDD divos ar personu saistītos objektos Ventspilī naktī uz 18. oktobri veica kriminālprocesuālas darbības. Patlaban tiek veikta kratīšanas laikā izņemto datu nesēju satura padziļināta izpēte.

Aizdomās turētajai personai kā drošības līdzeklis ir piemērots apcietinājums.

VDD turpina izmeklēšanu sadarbībā ar MIDD.

Jau ziņots, ka VDD citā lietā 27. augustā aizturējis kādu Latvijas pilsoni aizdomās par mērķtiecīgu nelikumīgu ziņu vākšanu par Latvijas militārajiem objektiem un šīs informācijas nodošanu Krievijas izlūkdienestam.

VDD izmeklēšanā ieguvis informāciju, ka Latvijas pilsonis ir nodevis Krievijas izlūkdienestam ziņas par vairāku Latvijas militāro objektu atrašanās vietām, plānojumu un drošības risinājumiem.

Tāpat aizturētais ir sniedzis Krievijas izlūkdienestam informāciju par jaunu militāro objektu būvniecību, karavīru apmācībām un citu NATO valstu karavīru klātbūtni konkrētos Latvijas militārajos objektos. Atbilstoši VDD rīcībā esošajai informācijai, vīrietis Krievijas izlūkdienestam ir nodevis arī citas ziņas, kas var tikt izmantotas pret Latvijas un citu Baltijas reģiona valstu drošības interesēm.

Pēdējo gadu skaļākais spiegošanas gadījums ir saistīts ar bijušo Saeimas deputātu Jāni Ādamsonu. Pirmā instance bijušajam parlamentārietim par spiegošanu Krievijas labā piesprieda cietumsods uz astoņiem gadiem un sešiem mēnešiem. Lieta patlaban atrodas apelācijas instances tiesā.

