Rūta Dimanta par mobingu darbavietās izsakās neglaimojoši: Vienmēr "zivs pūst no galvas"
Tāds savstarpējs mobings darba kolektīvos ir bijis visos laikos. Tas ir atkarīgs tikai un vienīgi no vadītāja, no līdera, kurš vai nu to pieļauj, vai arī nepieļauj, – šādu viedokli TV24 raidījumam “Preses klubs” pauda Rūta Dimanta, Ziedot.lv vadītāja.
“Katru reizi, kad mēs izvēlamies vadītājus, īpaši publiskās vietās, piemēram, izglītības iestādēs, ir svarīgi saprast, vai tas cilvēks ir tāds, kurš var vest aiz sevis kolektīvu ar vienotām vērtībām, ar nevardarbību, ar vienlīdzību,” svarīgos izvēles punktus min Dimanta.
ja vadībā ir cilvēks, kas spēj novērst savstarpējo vardarbību, emocionālo mobingu, tad šādās iestādēs šādu parādību nevar novērot – tās vienkārši nav.
Pieauguši cilvēki ir daudz labākās pozīcijās, lai risinātu savstarpējas mobinga lietas: “Viņi var aiziet uz Darba inspekciju, uz arodbiedrību.