Ilustratīvs foto. ASV un Krievijas sarunas Saūda Arābijā, 18.02.2025.
Foto: AFP/SCANPIX

Analītiķi vērš uzmanību uz vienu svarīgu detaļu: tā būtiski var ietekmēt Ukrainas, Krievijas un ASV delegācijas sarunu gaitu

17:07, 23. janvāris 2026
Viedokļi

Pirms Abū Dabī gaidāmās Krievijas, Ukrainas un ASV delegāciju trīspusējās sarunas Kremļa preses pārstāvis Dmitrijs Peskovs uzsvēris, ka Krievijas nostāja visiem ir labi zināma – Ukrainas karaspēkam jāatstāj Donbasa teritorijas, ko krievi četru gadu laikā tā arī nav spējuši iekarot. Tikmēr analītiķi, gaidot pirmās ziņas par sarunu gaitu, brīdinājuši par Kremļa patiesajiem nodomiem, norādot uz vienu svarīgu detaļu.

Krievijas delegāciju sarunās veido tikai Aizsardzības ministrijas pārstāvji, to vadīs Krievijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes vadītājs Igors Kostjukovs, piektdien paziņoja Kremlis.

Peskovs atteicās izklāstīt apspriežamo punktu detaļas, bet uzsvēra, ka Maskava joprojām uzskata Ukrainas iziešanu no Donbasa par vienu no galvenajiem nosacījumiem.

Tikmēr ziņu portāla CNN analītiķi spriež, ka šī pirmā trīspusējā tikšanās parādījās it kā no zila gaisa, lai gan ASV prezidents Donalds Tramps to apsvēra jau pagājušā gada nogalē.

Viena būtiska detaļa

Lai vai kā, tikšanās ir solis uz priekšu, tomēr Krievija ir paspējusi apstiprināt tikšanos ar nelielu neapmierinātības pieskaņu, spriež analītiķi.

Komandu, ko Maskava sūta, nevada Kremļa galvenais pārstāvis Jurijs Ušakovs. Tā vietā to vada Igors Kostjukovs – augsta ranga spiegs un ietekmīga figūra Krievijā, kurš pagājušajā gadā piedalījās sarunās Stambulā, taču līdz šim nav vadījis publiskos procesus. Tā būs militāra delegācija.

Ukraina sūta savus vadošos sarunvedējus – civilo, diplomātisko un drošības dienestu pārstāvju apvienojumu. Amerikāņus pārstāv ierastais duets – Džareds Kušners un Stīvs Vitkofs, bet Maskava acīmredzami ir nolēmusi nosūtīt būtiski atšķirīgu komandu, tādējādi ierobežojot gan iespējamo diskusiju loku, gan rezultātu tempu.

Kremļa kritiķi to uztvers kā vēl vienu apliecinājumu tam, ka Krievija tikai vilcina Trampa diplomātiskos centienus, cerot uz papildu militāriem panākumiem frontē.

