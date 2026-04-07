Ap 2028. gadu būs… Ar droniem viss skaidrs, bet vai Latvija spētu šobrīd notriekt ballistiskās raķetes?
Kā zināms, Latvijas gaisa telpā ir vairākkārt ielidojuši sveši droni, kurus esam spējīgi notriekt. Bet kā ir ar ballistiskajām raķetēm – vai mums ir tehnika, ar ko tās notriekt?
TV24 skatītājs ir neizpratnē un jautā ūdens dronu ražotāja “NEWT21” valdes priekšsēdētājam, bijušajam Aizsardzības ministrijas valsts sekretāram Jānim Garisonam, ko Latvija darīs, ja tās teritorijā lidos ballistiskās raķetes.
Raidījumā “Uz līnijas” J. Garisons pauž, ka ballistiskām raķetēm ir pilnīgi citādākas notriekšanas raķetes nekā droniem. “Tās sistēmas, ko mēs pērkam no vācu ražotāja, tām ap 2027., 2028. gadu būs pretballistikas spējas,” teic eksperts. Tāpat šobrīd ir “Patriot” sistēma, kas šādas raķetes var notriekt.
