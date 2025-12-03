Foto: Freepik.com

Apnikuši aizsalušie automašīnas logi? Speciālisti norāda uz "slepeno" pogu, kas palīdzēs daudz ātrāk tikt galā ar šo problēmu

Vēsie ziemas rīti autovadītājiem bieži vien sākas ar visai nogurdinošu cīņu ar aizsalušiem automašīnas logiem. Taču eksperti ir atklājuši vienkāršu risinājumu, kas palīdzēs šo procesu padarīt ievērojami vieglāku un ātrāku.

Kamēr daudzi šoferi ziemas laikā paļaujas uz klasiskajiem auto salona apsildes iestatījumiem, mehāniķi norāda, ka pastāv viena poga jeb funkcija, kuru daudzi autovadītāji lieto nepareizi, tādējādi paildzinot logu atkausēšanas procesu.

Vasaras periodā daudzi autovadītāji ir pieraduši izmantot gaisa recirkulācijas režīmu, kas automašīnā cirkulē jau atdzesēto gaisu, tādējādi nepieļaujot karstā gaisa ieplūšanu no ārpuses. Tieši šī funkcija palīdz uzturēt patīkamu klimatu salonā siltajos mēnešos, taču ziemā tā var nodarīt vairāk ļauna nekā laba.

Kā norāda “Main Street Mechanic” speciālisti, ziemā šo funkciju ir ieteicams izslēgt: “Recirkulācijas režīms saglabā mitrumu auto salonā, kas izraisa logu aizsvīšanu un rada nepatīkamu mitruma sajūtu.”

Ziemā mehāniķi iesaka pāriet uz “Fresh Air” jeb svaigā gaisa režīmu. Tas atver gaisa pieplūdes vārstu un ielaiž gaisu no ārpuses, kas pēc tam iziet caur sildītāju un sasilda auto salonu. Rezultātā logi atsals ātrāk. “Recirkulācijas režīms notur vienu un to pašu mitro gaisu salonā, savukārt svaigā gaisa funkcija ļauj ieplūst jaunai gaisa masai auto salonā, kas būtiski samazina arī logu aizsvīšanu,” uzsver speciālisti.

Lai ātrāk atkausētu logus, mehāniķi iesaka izslēgt recirkulācijas režīmu, ieslēgt svaigā gaisa režīmu un, ja iespējams, apvienot to ar logu apsildes funkciju, kas vēl ātrākā laikā ļaus atkausēt aizsalušos logus.

