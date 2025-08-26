Apokaliptiski skati: ASV pilsētu pāršalc smilšu vētra, atstājot tūkstošus bez elektrības un paralizējot lidostu 0
Smilšu vētra, kas pazīstama kā habūbs, pirmdien pārņēma Fīniksu, ASV, tikai dažas dienas pēc tam, kad līdzīga vētra bija skārusi Nevadu, ziņo ārvalstu mediji.
Vētra pāršalca Fīniksu un citas Arizonas daļas, radot apokaliptisku noskaņu – pilsētā iestājas tumsa, bija spēcīgs lietus un pērkons. Autovadītāji tika aicināti apstāties malā, lai paliktu dzīvi, jo redzamība saruka līdz 15 metriem.
Vairāk nekā 15 000 cilvēku palika bez elektrības, spēcīgais lietus un vējš aizkavēja lidojumus.
Meteorologi atgādina, ka smilšu vētras ir īpaši bīstamas autovadītājiem redzamības dēļ. Martā Kanzasā astoņi cilvēki gāja bojā, kad smilšu vētras laikā vairāk nekā 70 transportlīdzekļi iekļuva masveida avārijā.
Stunning view of the dust storm that hit Arizona on August 25.
This was captured from Gold Canyon.pic.twitter.com/xsw9yGowPM
— Massimo (@Rainmaker1973) August 26, 2025
There was an epic dust storm (Haboob) here in Arizona yesterday. I captured these videos/photos from our rooftop deck just prior to it hitting us. Behind the dust was a very powerful thunderstorm with 60+ mph winds and heavy rain. It was one hell of a storm! #DustStorms #haboob… pic.twitter.com/oGtvUTisYU
— Frank Morales (@Gr8fulAmerican) August 26, 2025