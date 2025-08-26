#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Apokaliptiski skati: ASV pilsētu pāršalc smilšu vētra, atstājot tūkstošus bez elektrības un paralizējot lidostu 0

LA.LV
19:27, 26. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

Smilšu vētra, kas pazīstama kā habūbs, pirmdien pārņēma Fīniksu, ASV, tikai dažas dienas pēc tam, kad līdzīga vētra bija skārusi Nevadu, ziņo ārvalstu mediji.

Vētra pāršalca Fīniksu un citas Arizonas daļas, radot apokaliptisku noskaņu – pilsētā iestājas tumsa, bija spēcīgs lietus un pērkons. Autovadītāji tika aicināti apstāties malā, lai paliktu dzīvi, jo redzamība saruka līdz 15 metriem.

Vairāk nekā 15 000 cilvēku palika bez elektrības, spēcīgais lietus un vējš aizkavēja lidojumus.

Meteorologi atgādina, ka smilšu vētras ir īpaši bīstamas autovadītājiem redzamības dēļ. Martā Kanzasā astoņi cilvēki gāja bojā, kad smilšu vētras laikā vairāk nekā 70 transportlīdzekļi iekļuva masveida avārijā.

