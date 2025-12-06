Krievija uz Ukrainu šogad palaidusi jau 1776 raķetes. Cik no tām notriektas – kāda ir skaudrā statistika? 0
Krievijas bruņotie spēki laika posmā no 1. janvāra līdz 1. decembrim kopumā ir palaiduši 1776 dažādas raķetes. No šīm 1776 ir notriektas 986, kas ir 55%.
“Nu tad iedomājies, kāds ir pretraķešu aizsardzības sistēmas Patriot patēriņš, kad krievi šauj ar ballistiku. Skaidrs, ka krievi izmanto arī spārnotās raķetes, un vislielākās problēmas sagādā tieši ballistisko raķešu notriekšana,” par to TV24 raidījumā Aktuālais par karadarbību Ukrainā aicina aizdomāties Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks.
Oktobris un novembris ir mēneši ar visbēdīgāko statistiku, kad notriekto raķešu skaits bija krietni zem 50%. Slaidiņš atzīst, ka ukraiņiem pietrūkst pretgaisa aizsardzības.
“Mainās taktika, mainās stratēģija, tāpēc jau ir šie kombinētie triecieni – droni, lai novērstu uzmanību un iztukšotu pretgaisa aizsardzību, un tad nāk raķešu trieciens,” saka virsnieks. “Protams, ka raķetes tiek uzlabotas, arī ballistiskās raķetes tiek uzlabotas, lai būtu efektīvākas.”
Ja skatās statistiski – 55% pret to, cik liela ir Ukrainas teritorija — tas ir tāds vidējs rādītājs. “Nu ne velti Ukraina visu laiku prasa palīdzību pretgaisa aizsardzībā, jo tā ir nepieciešama,” rezumē Slaidiņš.