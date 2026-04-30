Polijas aizsardzības ministrs brīdina: Krievija virzās uz atklātu agresiju
Krievija “kāpj arvien augstāk pa eskalācijas kāpnēm” un no vienkāršām provokācijām virzās uz atklātu agresiju, brīdinājis Polijas vicepremjers un aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks-Kamišs.
Kosiņakam-Kamišam televīzijas kanālā TVN24 tika uzdots jautājums, vai valdība ir saņēmusi signālus par Krievijas bruņoto spēku virzīšanos uz NATO robežām. Šādu jautājumu izsauca Polijas premjerministra Donalda Tuska nesen laikrakstam “Financial Times” sacītais, ka Krievija varētu uzbrukt kādai NATO dalībvalstij “drīzāk mēnešu, nevis gadu laikā”.
“Konkrēti piemēri no pagājušā gada un pēdējiem mēnešiem” to apstiprina, atzina Kosiņaks-Kamišs, minot arvien biežākos Krievijas pastrādātos NATO dalībvalstu gaisa telpas pārkāpumus, provokācijas virs Baltijas jūras, GPS signālu slāpēšanu, dedzināšanas un sabotāžas operācijas dažādās Eiropas valstīs.
— Rozmowa Piaseckiego (@tvn24rozmowa) April 29, 2026
“Tas viss liecina, ka Krievija virzās ne tikai uz provokācijām, bet arī uz vēl plašāku agresiju,” norādīja ministrs, piebilstot, ka trajektorija ir precīzi iezīmēta un turpināsies.
Jautāts, vai Tuska izteikumi bija retorika vai balstās pārbaudītā informācijā, ministrs atbildēja, ka tas nav “tīri emocionāls paziņojums, kas domāts rīcības rosināšanai”.
Ministrs norādīja, ka viņam nav zināma neviena valsts NATO austrumu flangā, kas šobrīd varētu apgalvot, ka tajā valdītu miers. “Mēs neesam miera stāvoklī, mēs neesam kara stāvoklī – mēs atrodamies periodā starp abiem,” viņš piebilda, nostādot Zviedriju, Somiju un Baltijas valstis vienādā situācijā.
Komentējot Tuska izteikumus, ka viņam dažkārt ir “zināmas problēmas” ticēt, ka NATO līguma 5. pants joprojām ir spēkā, Kosiņaks-Kamišs teica, ka premjerministrs atgādinājis ASV nostāju, ka Eiropai ir jādara vairāk un jāuzņemas atbildība par savu aizsardzību. Viņš brīdināja, ka gadījumā, ja tas netiks darīts, Vašingtona var secināt, ka Eiropa nav izpildījusi savas saistības.
Kosiņaks-Kamišs arī apstiprināja, ka pagājušās nedēļas valdības krīzes mācības, kas tika rīkotas saskaņā ar Polijas Iekšzemes aizsardzības likumu un kurās, kā ziņots, piedalījās arī prezidents Karols Navrockis, noritējušas patiešām labi. Viņš teica, ka sadarbība starp prezidentu un premjerministru vissvarīgākajos jautājumos ir gan “iespējama, gan arī pienākums apdraudējuma laikā”. Kā piemēru, kad šāda koordinācija sevi attaisnojusi, viņš minēja pagājušā gada septembrī naktī notikušo dronu iebrukumu Polijas gaisa telpā.