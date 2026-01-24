FOTO: @JasADRxquisites/ “X”

LETA, LA.lv
16:46, 24. janvāris 2026
Afganistānā spēcīgs lietus un snigšana trīs dienu laikā izraisījusi vairāk nekā 60 cilvēku nāvi un vairāk nekā 110 cilvēku guvuši ievainojumus, sestdien paziņojušas Afganistānas varasiestādes, norādot, ka cietušo skaits, visticamāk, vēl pieaugs.

15 no 34 Afganistānas provincēm pilnībā vai daļēji sagruvušas 458 mājas un gājuši bojā simtiem dzīvnieku, ziņoja varasiestādes.

Desmitgadēm ilgie militārie konflikti apvienojumā ar vājo infrastruktūru, grūtībās nonākušo ekonomiku, mežu izciršanu un klimata pārmaiņām ir pastiprinājuši dabas katastrofu ietekmi, jo īpaši nomaļos rajonos.

ANO šomēnes paziņoja, ka Afganistāna “arī 2026. gadā būs viena no lielākajām humānajām krīzēm pasaulē”. ANO un tās humānās palīdzības partneri aicinājusi ziedot 1,7 miljardus ASV dolāru palīdzībai gandrīz 18 miljoniem cilvēku, kuriem Afganistānā nepieciešama steidzama palīdzība.

Afganistāna ir īpaši neaizsargāta pret ekstremāliem laikapstākļiem, un sniegs un lietus bieži izraisa pēkšņus plūdus, kas nogalinājuši desmitiem vai pat simtiem cilvēku. 2024. gada pavasarī līdzīgos plūdos gāja bojā vairāk nekā 300 cilvēku.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

