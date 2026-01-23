Uz ASV virzās briesmīga vētra: miljoniem cilvēku gatavojas bīstamam apledojumam, veikalu plaukti tiek iztukšoti 0
Arktiskais ciklons, ko pavada polārais virpulis, var kļūt par vienu no postošākajiem pēdējo gadu laikā – miljoniem iedzīvotāju ASV steidz iegādāties pārtiku, aviokompānijas atceļ reisus, bet varas iestādes jau laikus ievieš ārkārtas režīmus, ziņo “Fox New”.
Vairāk nekā 240 miljoni cilvēku vairāk nekā 40 štatos ir gaidāmās vēsturiskās ziemas vētras ceļā. Prognozēts, ka tā var atnest spēcīgus sniegputeņus, apledojumu un radīt masveida traucējumus satiksmē un elektroapgādē.
“Prognozēts, ka arktiskās gaisa masas un polārais virpulis izraisīs bīstamu apledojumu, kas var novest pie ilgstošiem elektroenerģijas pārrāvumiem un paralizēt transportu uz vairākām dienām,” teikts mediju ziņojumos.
Jau piektdienas rītā aviokompānijas bija atcēlušas gandrīz 1800 reisus visā valstī. Sākoties nākamajai nedēļai, šis skaits varētu pieaugt līdz vairākiem tūkstošiem.
Līdz piektdienas rītam ārkārtas stāvoklis bija izsludināts 11 štatos, tostarp vairāk nekā 130 Teksasas štata apgabalos.
Enerģētikas uzņēmumi mobilizē papildu brigādes, gatavojoties apledojumam, kas var pārraut elektropārvades līnijas un padarīt ceļus pilnībā neizbraucamus. Tikmēr iedzīvotāji daudzviet steidzas uz veikaliem, lai iepirktu pārtiku un pirmās nepieciešamības preces. Vairākos reģionos plaukti tiek iztukšoti, krājumi sarūk.
Ziemas vētras brīdinājumi izsludināti lielākajā daļā Teksasas, Oklahomas, Arkanzasas un Kanzasas. Apdraudētas vairākas lielpilsētas: Dalasa, Oklahomasitija, Sentluisa u.c.
Par gaidāmo vētru sociālajā tīklā “Truth Social” izteicies arī ASV prezidents Donalds Tramps, ironiski vēršoties pret klimata pārmaiņu teorijām: “Prognozēts rekordaukstuma vilnis 40 štatos. Kaut kas tāds vēl nav redzēts. Vai kāds no vides aktīvistiem var paskaidrot, kas notika ar globālo sasilšanu?”