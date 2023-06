Foto: Zane Bitere/LETA Ināra Mūrniece.

Armijas pārtikas iepirkuma lieta: No amata atbrīvots vēl viens darbinieks, bet divām amatpersonām izteikts rājiens







Saistībā ar iepirkumu par loģistikas pakalpojumu pārtikas piegādē armijas vajadzībām no amata atbrīvots vēl viens aizsardzības resora darbinieks un divām amatpersonām ir izteikts rājiens, intervijā aģentūrai LETA apliecināja aizsardzības ministre Ināra Mūrniece (NA).

Aprīlī ziņots, ka vienai aizsardzības resora amatpersonai, kas iesaistīta iepirkumā par loģistikas pakalpojumu pārtikas piegādē armijas vajadzībām, piemērots disciplinārsods – atbrīvošana no amata. Tagad ministre apliecināja, ka kopumā no amata ir atbrīvotas divas personas. Abas iepriekš bija atstādinātas no dienesta pienākumu pildīšanas.

Aizsardzības resorā bija atstādināts iepirkuma komisijas vadītājs, nu jau bijušais Nacionālās apvienības (NA) biedrs Ēriks Ezeriņš un saskaņā ar TV3 raidījums “Nekā personīga” ziņoto arī Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Nodrošinājuma pavēlniecības štāba Apgādes pārvaldes Iepirkumu un līgumu daļas priekšnieks Imants Freibergs.

Ministre intervijā LETA apliecināja, ka papildu divām amatpersonām ir izteikts rājiens. Vēl sešas disciplinārlietas ir procesā.

Tāpat ministre norādīja, ka Aizsardzības ministrija strādājot pie tā, lai pārtrauktu līgumu ar uzņēmumu “Zītari LZ”, neradot valstij zaudējumus. “Sarunu process turpinās. Es ceru, ka mūsu ministrijas kolēģi izdarīs visu iespējamo un pavisam drīz panāksim vienošanos,” norādīja Mūrniece.

Kā ziņots, Rojā reģistrētais uzņēmums “Zītari LZ” 2022.gada decembrī ieguva 220 miljonus eiro vērtu līgumu par pārtikas piegādi NBS vajadzībām turpmākos piecus gadus.

Ar SIA “Zītari LZ” līgums tika noslēgts par loģistikas sistēmas izveidi, kas apvieno virkni pārtikas ražotājus un citus komersantus, lai nodrošinātu pārtikas piegādi visām NBS vienībām visā Latvijas teritorijā. Saskaņā ar līgumu uzņēmumam pēc NBS pieprasījumiem būtu jānodrošina arī nepieciešamie pārtikas krājumi. Tāpat vienošanās paredzēja pienākumu uzņēmumam nodrošināt NBS nepieciešamās pārtikas ražošanu un piegādi kara gadījumā, iepriekš norādījusi AM.

AM par iepirkumu sāka pārbaudes, kuru sākotnējie rezultāti liecinājuši par iespējamiem pārkāpumiem.

Publiski pieejamā informācija liecina, ka iepirkuma “Loģistikas pakalpojums par pārtikas piegādi NBS vajadzībām” komisijas vadītājs bija Ezeriņš, komisijas vadītāja vietniece – Rinalda Grīna, bet sekretāre – Aija Ādmine.

Komisijas locekļi bija Imants Freibergs, Kārlis Sudrabs, Sanita Vaidere, Ervīns Skudra, Inga Akmeņkalna-Avana un Valdis Verners. Komisijas loceklis Igors Marčenko darbojies laikā no 2021.gada 18.oktobra līdz 2022.gada 21.martam.

Lai ar kriminālprocesuālām metodēm pārbaudītu, vai iepirkuma procedūras laikā no 2021.gada 18.oktobra līdz šī gada 10.janvārim īstenoti noziedzīgi nodarījumi, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) 3.martā sācis kriminālprocesu. Kriminālprocess sākts pēc trīs Krimināllikuma pantiem par nepatiesu ziņu par mantu vai citiem ienākumiem lielā apmērā norādīšanu deklarācijā, dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu mantkārīgā nolūkā un neizpaužamu ziņu, kas nav valsts noslēpums, izpaušanu.

Saskaņā ar LETA vēstīto un “Nekā personīga” ziņoto tiesības uz aizstāvību ir toreizējam iepirkuma komisijas loceklim Ezeriņam, SIA “Zītari LZ” izpilddirektoram Jurim Zeltiņam, kā arī diviem bijušā aizsardzības ministra Arta Pabrika padomniekiem Valdim Verneram un Aivaram Tiesnesim.

Tikmēr Ģenerālprokuratūra pārbaudē secinājusi, ka armijas vadība, parakstot līgumu ar “Zītari LZ” par pārtikas piegādi, nav izvērtējusi būtiskus organizatoriska rakstura jautājumus un nav nodrošinājusi vienotu un skaidru pārtikas piegādes līgumu noslēgšanas kārtību pārejas periodam.