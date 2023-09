Arno Jundze: Stāsts par veselību kā prioritāti ir sabiedriskās attiecības – tam nav nekāda seguma Ieteikt







Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība (LVSADA) aicina politiķus noteikt veselības aprūpes uzlabošanu par galveno valsts prioritāti. “Es domāju, ka viss šis stāsts par prioritāti ir sabiedriskās attiecības – tam nav nekāda reāla seguma,” TV24 diskusiju raidījumā “Preses klubs” viedokli pauž Arno Jundze, rakstnieks, kultūras žurnālists, Latvijas Rakstnieku savienības priekšsēdētājs.

“Tas ir gan politiķiem, gan visiem pārējiem procesā iesaistītājiem. Skaisti varam par to parunāt, pilnīgi skaidrs, ka nauda nebūs, nekad neviens solījums nav piepildījies. Mums ir bijušas prioritātes policijai, izglītības darbiniekiem, man liekas, mediķi jau ir nosirmojuši ar šīm prioritātēm,” saka Jundze.

Viņaprāt, pamatproblēma ir neapmierinošā situācija valsts ekonomikā: “Ja nav ekonomikas, ko tad mēs te varam darīt? Mēs jau reklāmas pauzē runājām, paņemt vēl kādu aizdevumu vai kaut ko tamlīdzīgu – tas ir viss, ko mēs protam šinī brīdī.”

“Ja mums pati valsts nestrādās uz to, lai sevi nodrošinātu, nekā cita tur nebūs. Arī mēs kultūrā ļoti to gribētu. Īsenībā mums ir vēl lielākas problēmas. Ļoti daudzi no tiem, kas strādā kultūras nozarē, būtu laimīgi, ja būtu medicīnas māsu algas kaut vai tādā līmenī, jo ir zemākas. Bet ko darīt… tagad muzej zāļu uzraugiem iet tagad streikot, vai, teiksim, autori ies cīnīties par savu honorāru? Ja tev tirgu gremdē un nekā nav, es kā rakstnieks neko nevaru izdarīt,” turpina Jundze.

“Tas ir tas galvenais, manuprāt, nevajag vairs solīt, bet beidzot vajag sākt strādāt tajā virzienā, ka valsts tiek attīstīta, un tad arī būs viss pārējais,” rezumē viņš.