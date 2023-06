Arno Jundze: Es būtu laimīgs, ja karš Ukrainā beigtos šogad Ieteikt







“Neesmu eksperts, bet domāju, ka tas, diemžēl turpināsies ilgi,” tā TV24 raidījumā “Preses klubs” sacīja rakstnieks Arno Jundze, atbildot uz jautājumu, cik ilgi vēl varētu turpināties Krievijas izvērstais karš Ukrainā. “Es būtu laimīgs, ja tas beigtos šogad, bet esmu dzirdējis arī, ko saka eksperti – laikam jau īpaši cerības nav, ka šis būs pēdējais kara gads,” tā piebilda Jundze.

Un tas ir tas briesmīgākais, ka cilvēki Ukrainā turpinot ciest no kara radītā posta. “Cilvēki tur cieš katru dienu, un tevi tur mēģina noslaucīt no zemes virsas dažādiem ieročiem un dažādu ieroču šķirām. Kādi tik nav tie paņēmieni!? Šauj ar lielgabaliem, šauj no lidmašīnām un kuģiem, – un tas viss notiek mūsdienās, tepat blakus. Un tas ir tas stāsts, kāpēc mums to Latviju vajag sakārtot maksimāli,” tādas domas TV24 raidījumā pauda rakstnieks Jundze.

Ja kaut kas notiks, tad mēs Latvijā būsim tikpat nesagatavoti kā 29.maija rītā, kad nakts laikā steigšus Saeima pieņēma lēmumu par svētku brīvdienu valstī, kad Latvijā no Pasaules čempionāta hokejā Somijā atgriezās Latvijas hokeja izlases spēlētāji un iedzīvotāji drīkstēja neiet uz darbu, bet gan sagaidīt hokejistus pie Brīvības pieminekļa.

“Cilvēks jau pl.6 no rīta ir darbā, uz kuru viņam, izrādās, nav jāiet! Viņš stāv gaida pēc pases, nu, ir kaut kādas elementrās lietas, kas mums ir jāizdara, kamēr ir šis briesmīgais piemērs, kuru mēs nevaram apturēt. Mēs jau labprāt četratā aizietu – jebkurš no mums – un izbeigtu to lietu, bet tas nav iespējams. Tāpēc mēģinām izmantot šo situāciju, lai sakārtotu sevi un, protams, palīdzētu ukraiņiem,” tā “Preses klubā” uzsvēra Jundze, spriežot par postošo karadarbību Ukrainā.

Karš Ukrainā sākās 2022.gada 24.februārī, kad šajā valstī iebruka Krievija.

Jau vēstīts, ka svētdienas, 28.maija, vakarā videouzrunā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka Ukraina pieliks punktu Maskavas despotijas vēsturei. Viņš sacīja, ka naktī uz svētdienu noticis viens no lielākajiem Krievijas uzbrukumiem Ukrainai ar Irānā ražotajiem trieciendroniem “Shahed”, turklāt lielākā daļa no tiem raidīti uz mērķiem Kijivā un tās apgabalā.

Pēc Ukrainas Bruņoto spēku sniegtās informācijas, Ukrainai uzbrukts ar 59 droniem “Shahed”, taču pretgaisa aizsardzība notriekusi 58 no tiem. Zelenskis sacīja, ka “savā vēsturē Kijiva pieredzējusi dažādas iebrucēju nelietības, tās visas pārdzīvojusi un pārdzīvos arī rašistus – neviena no viņiem šeit vairs nebūs”.

“Kijiva un visas mūsu pilsētas, visa mūsu Ukraina pieliks punktu Maskavas despotijas vēsturei, kas ļoti ilgi un ļoti dažādām tautām nesusi paverdzināšanu,” teica Ukrainas prezidents. Viņš uzsvēra, ka Krieviju neglābs ne droni “Shahed”, ne arī kādi citi terora līdzekļi, ko tā pazemojoši meklē pa visu pasauli.