Ārsts apsūdzēts pacientu ļaunprātīgā indēšanā un pēc tam – atdzīvināšanas mēģinājumos 0

16:43, 8. septembris 2025
Besansonas tiesā, Francijas ziemeļaustrumos, 2025. gada 8. septembrī sākās tiesas prāva pret bijušo anesteziologu Frederiku Pešjē (Frédéric Pechier), kurš tiek apsūdzēts par 30 pacientu tīšu saindēšanu, no kuriem 12 mira.

53 gadus vecais Pešjē, trīs bērnu tēvs, tiek turēts aizdomās par to, ka viņš manipulējis ar kolēģu paracetamola iepakojumiem vai anestēzijas līdzekļiem, lai izraisītu dzīvībai bīstamas situācijas operāciju zālē, tādējādi demonstrējot savas atdzīvināšanas prasmes un diskreditējot kolēģus.

Ja Pešjē tiks atzīts par vainīgu, viņam draud mūža ieslodzījums. Prokurors Etjēns Manto (Etienne Manteaux) lietu raksturojis kā “bezprecedenta gadījumu Francijas tiesu vēsturē”.

Izmeklēšana tika uzsākta 2017. gadā pēc aizdomīgiem sirdsdarbības apstāšanās gadījumiem operāciju laikā pacientiem, kuri tika uzskatīti par zema riska grupas pacientiem. Apsūdzības apgalvo, ka Pešjē apzināti izraisīja šīs krīzes, lai iejauktos kā galvenais glābējs.

“Frederiks Pešjē vienmēr bija pirmais, kas reaģēja, kad notika sirdsdarbības apstāšanās, un viņam vienmēr bija risinājums,” sacīja Manto.

Viens no gadījumiem, kas raisīja aizdomas un pēc kura sākta izmeklēšana, bija 53 gadus veca vīrieša nāve 2008. gadā nieru operācijas laikā. Autopsija atklāja lidokaīna, vietējās anestēzijas līdzekļa, pārdozēšanu.

Kopumā izmeklētāji pārbaudīja vairāk nekā 70 ziņojumus par “nopietniem nevēlamiem notikumiem” — medicīnisku terminu, kas apzīmē negaidītas komplikācijas vai nāves gadījumus.

Tiesā nonāca 30 pacientu lietas, kas saistītas ar sirdsdarbības apstāšanos operāciju laikā Saint-Vincent klīnikā un Franche-Comte poliklīnikā.

Pešjē, kurš kopš 2017. gada nav praktizējis medicīnu, noliedz apsūdzības un vairumu saindēšanu skaidro ar kolēģu “medicīniskām kļūdām”. Viņš kritizējis izmeklēšanu, norādot, ka daudzas citas lietas, kurās viņš nebija iesaistīts, netika izskatītas.

Šī lieta ir raisījusi plašu sabiedrības satraukumu un aktualizējusi jautājumus par pacientu drošību un medicīniskās ētikas pārkāpumiem. Tiesas process būs sarežģīts, un tā iznākums var ietekmēt uzticēšanos veselības aprūpes sistēmai Francijā.

