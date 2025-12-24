Publicitātes foto.

Kāpēc nevajadzētu izmest citronu mizas: 6 negaidīti ieguvumi veselībai

24. decembris 2025
Citrona miziņa ir viens no visvairāk nenovērtētajiem virtuves produktiem. Nereti tā tiek izmesta bez liekas domāšanas, taču pētījumi liecina, ka citrona miziņa ir droša ēšanai un var būt vērtīgs papildinājums ikdienas uzturam, jo satur daudz organismam labvēlīgu vielu.

Augsta antioksidantu koncentrācija

Citrona miziņa satur C vitamīnu, D-limonēnu un flavonoīdu hesperidīnu – savienojumus, kas palīdz organismam cīnīties ar oksidatīvo stresu un atbalsta imūnsistēmu.

Zinātniskie dati liecina, ka citrona miziņa satur pat vairāk antioksidantu nekā citrona mīkstums vai sula, turklāt tā var būt spēcīgāka nekā citu citrusaugļu miziņas.

Šķiedrvielas un minerālvielas

Viena ēdamkarote citrona miziņas satur tikai dažas kalorijas, bet nodrošina organismu ar pektīnu – šķiedrvielu veidu, kas veicina gremošanu. Tāpat miziņa satur kalciju, kāliju, magniju un ievērojamu C vitamīna dienas devas daļu.

Mutes dobuma veselības uzturēšana

Pētījumi liecina, ka citrona mizas ekstrakti var kavēt baktēriju augšanu mutes dobumā, īpaši to baktēriju, kas saistītas ar zobu bojāšanos un smaganu problēmām.

Ieguvumi sirdij un asinsvadiem

Citrona miziņā esošie antioksidanti un šķiedrvielas var palīdzēt pazemināt asinsspiedienu un holesterīna līmeni. Atsevišķos pētījumos ir konstatēta arī citrona mizas ekstraktu pozitīva ietekme uz sirds un asinsvadu veselību, tomēr pētnieki norāda, ka nepieciešami papildu pētījumi.

Antimikrobiālas īpašības

Laboratorijas pētījumi liecina, ka citrona miziņā esošās vielas var kavēt noteiktu baktēriju un sēnīšu augšanu. Vienlaikus eksperti uzsver, ka šie rezultāti vēl jāapstiprina plašākos pētījumos ar cilvēkiem.

Vēža profilakses potenciāls

Citrona miziņā esošie antioksidanti, īpaši D-limonēns un hesperidīns, ir saistīti ar spēju atbalstīt veselīgu šūnu augšanu. Dažos pētījumos ir novērota arī saikne starp citrusaugļu miziņu patēriņu un samazinātu noteiktu vēža veidu risku, lai gan pierādījumi šobrīd joprojām ir ierobežoti.

Eksperti iesaka citronus pirms lietošanas rūpīgi nomazgāt, lai noņemtu iespējamo pesticīdu atliekas. Citrona miziņu var pievienot dzērieniem, desertiem, marinādēm, mērcēm, zivju ēdieniem vai zupām, kā arī uzglabāt ledusskapī vairākas dienas.

