Laiki ir bijuši ļoti smagi: esam jaunas krīzes vai izaugsmes cikla sākumā? 3
Gads finansēs un ekonomikā. Kas sasniegts, kas zaudēts? TV24 raidījumā “Naudas cena” atbild Jānis Endziņš, Birokrātijas mazināšanas rīcības grupas vadītājs, Edgars Korčagins, Valsts kontrolieris un Viktors Valainis, ekonomikas ministrs (ZZS).
“Katra krīze ir fantastiska iespēja, tai skaitā arī valsts pārvaldē pārskatīt to, kā tā strādā. To pierādīja gan 2008., 2009. gada krīze, gan sekojošās krīzes. Daudzas labas lietas faktiski tika izdarītas – gan iestāžu konsultāciju, gan procesu pārskatīšanā. Es domāju, ka nepazaudēsim to uzrāvienu,” stāsta Korčagins.
Viņš turpina, sakot, ka visideālākais jautājumos par budžetu un birokrātijas samazināšanu ir negaidīt no krīzes līdz krīzei vai no kampaņas līdz kampaņai. Tam būtu jābūt ikdienas darbam.
Turpinot to pašu domu, Valainis pauž, ka šobrīd karš nav tikai Ukrainā, bet tas notiek arī par ekonomisko ietekmi. Šajā karā tiešā veidā ir iesaistīts ikviens Latvijas iedzīvotājs. “Mēs ar standarta pieeju jautājumu risināšanā zaudēsim šo cīņu. Man šobrīd ir milzīgs prieks par Latvijas uzņēmējiem, kuri šajā gadā ir pierādījuši, ka viņi ir gana atvērti jaunām idejām,” teic ekonomikas ministrs.
Savukārt Endziņš, runājot par ekonomisko situāciju reģionā, izsaka viedokli, ka mēs drīzāk esam jauna izaugsmes cikla sākumā, nevis krīzē. Pēdējos sešus gadus ir bijušas viena krīze pēc otras – laiki ir bijuši ļoti smagi. Viņaprāt, lai uzlabotu situāciju valsts pārvaldē, vajadzētu iesaldēt nevis darbinieku algas, bet gan kopējo iestādes budžetu. “Tad lai paši iekšienē skatās, ko tur var mazināt. Tas, starp citu, palīdzēs arī birokrātijas mazināšanai,” atklāj Endziņš.
Iesaldējot izdevumus, caur ekonomikas izaugsmi parādīsies brīvā nauda, ar ko finansēt deficītu un citas valsts vajadzības.
