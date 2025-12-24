FOTO: ekrānuzņēmums / “Instagram”

Kad brīnumi notiek pa īstam: divi liepājnieki Ziemassvētkos iepriecina 150 pensionārus 0

22:33, 24. decembris 2025
Divi braši liepājnieki Ziemassvētkos paveikuši īstu brīnumu un iepriecinājuši 150 pensionārus. Apvienojoties influencerim Robertam Vītolam un NBA basketbolistam Kristapam Porziņģim, senioru acīs iemirdzējās prieks, vēsta žurnāls “Privātā Dzīve”.

Sociālo mediju platformās “Facebook” un “Instagram” Vītols publicējis video, kurā visiem saka lielu paldies par iesaistīšanos un demonstrē automašīnu, kas ir pilna ar dāvanām, kuras tiks piegādātas vientuļiem pensionāriem.

“Labais vairo labo, un es nevaru sagaidīt brīdi, kad varēsim to visu uzdāvināt senioriem,” publikācijā pauž Vītols.
Tāpat Vītols lielu paldies velta Porziņģa komandai no nesen dibinātā MMA cīņu kluba “One Curonia”. Viņš atklāj, ka Kristapam ideja par šāda kluba izveidi bijusi jau ļoti sen, taču tikai šogad beidzot atrastas piemērotas telpas un nokomplektēta komanda.

“Ar Kristapu esmu pazīstams un ļoti novērtēju, ka viņš no sirds vēlas palīdzēt. Tam nav nekāda sakara ar spalvu spodrināšanu, jo Kristaps jau iepriekš ir darījis labus darbus Liepājai, piemēram, veidojis basketbola laukumus,” sacīja Vītols žurnālam “Privātā Dzīve”.

