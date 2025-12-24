Foto. pexels.com

Laupīšana zimbabviešu gaumē liks samulst ikvienam. Ja nav naudas kasē, tad… 0

LA.LV
21:33, 24. decembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Zimbabvē bruņoti laupītāji divu dienu laikā iebrukuši divās degvielas uzpildes stacijās Bulavajo, lai tiktu pie skaidras naudas. Pirmajā reizē viņiem uzsmaidīja veiksme, Gvabalandā pēc iebrukuma benzīntankā viņi ieguva vairāk nekā 15 000 ASV dolāru un 800 randu. Otrajā reizē, Amahosi degvielas uzpildes stacijā, gāja bēdīgāk.

Veselam
“Iestājas slimnīcā ar metastātisku resnās zarnas vēzi, kuru kā hemoroīdus “ārstējusi” kaimiņiene!” Profesors nobažījies par sabiedrības bezatbildību
RAKSTA REDAKTORS
“Cik ilgi šo tolerēsim Vecrīgā?” Rīdzinieci sadusmo uz ielām tirgoto preču sortiments
“Amerikāņi tiktu iznīcināti trīs sekundēs.” Ukrainas komandieris atklāti par ASV plāniem, drošības garantijām un Krievijas patiesajiem mērķiem
Lasīt citas ziņas

Banda, piedraudot ar ieroci, diviem stacijas darbiniekiem un apsargam pieprasīja skaidru naudu, taču tādas kasē nebija. Tad laupītāji sasēja viņus ar kurpju šņorēm, pārģērbās par stacijas apkalpotājiem, aptuveni trīs stundas strādāja un pelnīja kasē naudu.

Viņi pieprasīja, lai degvielas uzpildes stacijas darbinieks atbloķētu sūkni un laupītājs varētu uzpildīt degvielu klientu transportlīdzekļiem. Viņi atvienoja videonovērošanu un paņēma digitālo videoierakstītāju.

CITI ŠOBRĪD LASA
Otrajos Ziemassvētkos gaidāms neparasti silts laiks
Ziemassvētku karstvīns – salds un aromātisks, bet cik bīstams?
Absurds! Tiešām soda par tukšiem konteineriem? Soctīklos uzvirmo dusmas uz atkritumu apsaimniekotājiem

Precīzu ietirgotās naudas summu, tostarp pārdotās degvielas daudzumu, atbildīgie dienesti nevarēja noteikt. Tiek lēsts, ka laupītaju guvums bija vien 1600 dolāru.

Pēc nozieguma izdarīšanas laupītāji veiksmīgi aizbēga, atstājot upurus sasietus guļam uz grīdas.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Zimbabves galvaspilsētā aptur dzeramā ūdens padevi, jo nav naudas
FOTO: Zimbabvē notikušas bijušā prezidenta Mugabes valsts bēres
Miris bijušais Zimbabves prezidents Roberts Mugabe
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.