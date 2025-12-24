Laupīšana zimbabviešu gaumē liks samulst ikvienam. Ja nav naudas kasē, tad… 0
Zimbabvē bruņoti laupītāji divu dienu laikā iebrukuši divās degvielas uzpildes stacijās Bulavajo, lai tiktu pie skaidras naudas. Pirmajā reizē viņiem uzsmaidīja veiksme, Gvabalandā pēc iebrukuma benzīntankā viņi ieguva vairāk nekā 15 000 ASV dolāru un 800 randu. Otrajā reizē, Amahosi degvielas uzpildes stacijā, gāja bēdīgāk.
Banda, piedraudot ar ieroci, diviem stacijas darbiniekiem un apsargam pieprasīja skaidru naudu, taču tādas kasē nebija. Tad laupītāji sasēja viņus ar kurpju šņorēm, pārģērbās par stacijas apkalpotājiem, aptuveni trīs stundas strādāja un pelnīja kasē naudu.
Viņi pieprasīja, lai degvielas uzpildes stacijas darbinieks atbloķētu sūkni un laupītājs varētu uzpildīt degvielu klientu transportlīdzekļiem. Viņi atvienoja videonovērošanu un paņēma digitālo videoierakstītāju.
Precīzu ietirgotās naudas summu, tostarp pārdotās degvielas daudzumu, atbildīgie dienesti nevarēja noteikt. Tiek lēsts, ka laupītaju guvums bija vien 1600 dolāru.
Pēc nozieguma izdarīšanas laupītāji veiksmīgi aizbēga, atstājot upurus sasietus guļam uz grīdas.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem