Foto: REUTERS/SCANPIX Ilustratīvs foto.

Ārzemju pētījumā atklājies, ka skolēniem konfiscētie veipi satur lielu daudzumu svina, niķeļa un hroma







Britu medijs “BBC News” atklājis, ka skolēniem konfiscētie veipi satur lielu daudzumu svina, niķeļa un hroma. Izlietotie veipi, kas tika savākti Baksteras koledžā Kiderminsterā, tika pārbaudīti laboratorijā.

Rezultāti parādīja, ka bērni, kuri tos lieto, var ieelpot vairāk nekā divas reizes dienā drošo svina daudzumu un deviņas reizes lielāku niķeļa daudzumu.

Daži veipi saturēja arī kaitīgas ķīmiskas vielas, piemēram, cigarešu dūmos esošās.

Saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas datiem, augsts svina iedarbības līmenis bērniem var ietekmēt centrālo nervu sistēmu un smadzeņu attīstību. Tiek uzskatīts, ka veipus plaši izmanto vidusskolas bērni, un Baksteras koledža nav vienīgā, kas cenšas apturēt to iztvaikošanu skolas laikā.

“Inter Scientific” laboratorija Liverpūlē, kas sadarbojas ar veipa ražotājiem, lai nodrošinātu normatīvo standartu ievērošanu, analizēja 18 veipus. Lielākā daļa no tām bija nelegālas, un pirms tās pārdošanas Apvienotajā Karalistē nebija izgājušas nekādas pārbaudes.

Laboratorijas līdzdibinātājs Deivids Lousons sacīja: “15 gadu testēšanas laikā es nekad neesmu redzējis svinu ierīcē. “Nevienam no tiem nevajadzētu būt tirgū – tie pārkāpj visus noteikumus par atļauto metāla daudzumu. “Tie ir sliktākie rezultāti, ko jebkad esmu redzējis.”

“Marķiera veipos” – kas ir izstrādāti spilgtās krāsās, lai izskatītos kā marķiera pildspalvas – atrastie metāli bija šādi:

• svins – 12 mikrogrami uz gramu, kas ir 2,4 reizes lielāks par noteikto drošu iedarbības līmeni

• niķelis – 9,6 reizes lielāks par noteikto drošu iedarbības līmeni

• hroms – 6,6 reizes lielāks par noteikto drošu iedarbības līmeni

Tika uzskatīts, ka metāli nāk no sildelementa, taču testi parādīja, ka tie atrodas pašā e-šķidrumā.

Laboratorijas pārbaudēs tika atklāti arī savienojumi, ko sauc par karboniliem, kas, uzsildot e-šķidrumu, sadalās ķīmiskās vielās, piemēram, formaldehīdā un acetaldehīdā. Šie savienojumi ir atrodami arī cigarešu dūmos un to daudzums ir 10 reizes lielāks nekā legālo dūmu gadījumā. Dažiem pat bija vairāk šo savienojumu nekā vienā cigaretes dūmā.

Ražotājiem ir jāievēro noteikumi par sastāvdaļām, iepakojumu un mārketingu, un visām e-cigaretēm un e-šķidrumiem ir jābūt reģistrētām Zāļu un veselības aprūpes produktu regulēšanas aģentūrā (MHRA). Taču aģentūrai nav jāpārbauda dokumentos izteiktās pretenzijas, un tai nav tiesību izmeklēt nereģistrētus produktus.

MHRA e-cigarešu nodaļas vadītājs Kreigs Koplands sacīja, ka rezultāti tiks pārskatīti, lai novērtētu, vai veipi nerada risku veselībai.

“BBC News” izdevās to atklāt, kad Baksteras koledžas skolēniem Leonam un Oskaram tika konfiscēti veipi. Iepriekšējā intervijā viņi atzina, ka ir aizrāvušies ar nikotīnu un cīnījās, lai atteiktos no veipošanas.

Zēni saka, ka riskus ir viegli ignorēt. “Jums būs pilnīgi vienalga, ja jūs no tā esat atkarīgs – jūs vienkārši par to aizmirsīsiet,” sacīja Oskars. Leons sacīja, ka regulējumam un policijai vajadzētu darīt vairāk, lai risinātu problēmu. “Viņi nav tik satraukti, kā būtu jābūt,” viņš teica.

Galvenais skolotājs Mets Kārpenters bija šausmās par atklājumiem. Viņš ir uzstādījis sensorus skolas tualetēs, lai mēģinātu samazināt veipošanas iespējas. “Tā jau ilgu laiku ir bijusi jauniešu kultūras sastāvdaļa, un mēs esam tālu aiz līknes, lai ietekmētu bērnu uzvedību, tāpēc mums ir vajadzīgs tik spēcīgs vēstījums,” sacīja Kārpenters. “Kā sabiedrība mēs spējam sniegt divus vēstījumus: viens, ka, ja jau smēķējat, veipošana var pozitīvi ietekmēt jūsu veselību, bet bērniem nevajadzētu veipot.”

Notingemas Universitātes epidemioloģijas profesors Džons Brittons, kurš strādā Karaliskās ārstu koledžas tabakas grupā, sacīja, ka metālu ieelpošana var būt bīstama.

“Svins ir neirotoksīns un traucē smadzeņu attīstību, hroms un niķelis ir alergēni, un metāla daļiņas vispārēji asinsritē var izraisīt asins recekļošanu un pasliktināt sirds- asinsvadu slimību,” viņš teica. “Karboksiļi ir viegli kancerogēni, un tāpēc ilgstoša lietošana palielinās vēža risku – bet legālos produktos visu šo vielu līmeņi ir ļoti zemi, tāpēc individuālais dzīves laikā uzņemtais risks ir ļoti mazs.”

Taču Lousona kungs sacīja, ka pēdējā laikā ir bijis daudz lielāks nelegālo produktu pieaugums, un “dažus no tiem ir grūti atšķirt starp iespējami legāliem”.

Profesore dāma Helēna Stoksa-Lemparda, kas ir Karalisko Medicīnas koledžu akadēmijas priekšsēdētāja, sacīja, ka viņa ir “patiesi šokēta” par atklājumiem. “Nereglamentētie produkti ir jāizņem no mūsu ielām, no mūsu veikaliem, un mūsu jaunieši ir jāaizsargā. “Ja iespējams, no veipošanas mums vajadzētu izvairīties, lai gan labāk nekā smēķēšana. Ja jums ir aizdomas, ka jūsu bērns lieto neatļautu veipu, tas ir bīstami viņa veselībai. Lūdzu, iejaucieties,” viņa ieteica vecākiem un aprūpētājiem.

Valdība ir piešķīrusi 3 miljonus sterliņu mārciņu, lai risinātu nelikumīgo veipu tirdzniecību Anglijā. Tā vēlas finansēt vairāk pirkumu testēšanas un nodrošināt, lai produkti tiktu izņemti no veikaliem, un aicina iesniegt pierādījumus, lai palīdzētu samazināt bērnu, kas piekļūst veipiem, skaitu.

Ir nelikumīgi pārdot veipus personām, kas jaunākas par 18 gadiem. Taču YouGov aptauja, kas tika veikta marta un aprīļa mēnešos, un kas tika organizēta organizācijai Action on Smoking and Health, norāda, ka pieaug eksperimentālo veipēšanas gadījumu skaits 11-17 gadu vecuma grupā – no 7,7% pagājušajā gadā līdz 11,6%.