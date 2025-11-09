Ukrainas un ES karogi, un NATO simbols.
Ukrainas un ES karogi, un NATO simbols.
Foto. Scanpix/EPA/SERGEY DOLZHENKO

ASV valdības darba apturēšana tieši ietekmējusi NATO sabiedrotos 0

LETA
17:47, 9. novembris 2025
Ziņas Ārzemēs

ASV valdības darba apturēšana, kas ilgst jau 40 dienas, aizkavējusi ieroču piegādes NATO sabiedrotajiem, atsaucoties uz Valsts departamentu, ziņo tīmekļa vietne “Axios”.

Valdības darba apturēšanas dēļ aizturētas ieroču piegādes par vairāk nekā pieciem miljardiem dolāru. Tajā skaitā apturētas raķešu AMRAAM, ieroču sistēmu “Aegis” un augstas mobilitātes artilērijas raķešu sistēmu HIMARS piegāde Dānijai, Horvātijai un Polijai.

Žurnālisti norāda, ka nav zināms, kam patiesībā šie ieroči domāti, taču pieļauj, ka valdības darba apturēšana varētu ietekmēt militāro palīdzību Ukrainai.

Kāda augsta ranga Valsts departamenta amatpersona “Axios” pastāstījusi, ka oktobrī nodaļā, kas nodarbojas ar militāri politiskiem jautājumiem, strādājusi tikai ceturtdaļa darbinieku.

Saskaņā ar avota teikto valdības darba apturēšana nodara kaitējumu gan sabiedrotajiem, gan ASV rūpniecībai, kas piegādā ārvalstīm lielu daļu no kritiski svarīgā bruņojuma.

