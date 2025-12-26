Latvijā attīstīta unikāla sistēma – cenu rīks. Kā tas ietekmēs mūsu maciņus? 0
Ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS) TV24 raidījumā “Ziņu TOP” uzsver, ka Latvijā ir izveidota līdz šim unikāla cenu caurskatāmības sistēma, kuras mērķis ir palīdzēt iedzīvotājiem vieglāk atrast izdevīgākos piedāvājumus. Lai gan iniciatīva vēl ir attīstības sākumposmā, jau tagad redzams, ka sabiedrībai ir liela interese par zemāko cenu grozu, taču tam jākļūst daudz redzamākam arī pašos veikalos.
“Mēs pēc šīs iniciatīvas esam radījuši diezgan unikālu sistēmu Latvijā, kas tikai tagad sākusi pilnvērtīgi darboties,” atklāj ministrs.
Viņš stāsta, ka letapartika.lv nupat ir sācis darboties ar trim veikaliem, bet, domājams, drīzumā pievienosies vēl citi. Galvenais ir tas, lai šī iniciatīva sasniegtu pēc iespējas lielāku sabiedrības daļu, – lai cilvēki uzzinātu, ka ir pieejami lēto cenu salīdzināšanas rīki, kā rezultātā var noskaidrot izdevīgākos cenu piedāvājumus.
“Mēs redzam to, ka katrs trešais Latvijas iedzīvotājs socioloģiskajās aptaujās ir norādījis, ka izvēlas preces no zemā cenu groza. Taču tajā pašā laikā mums īpaši jāliek uzsvars uz to, ka liela daļa iedzīvotāju šo zemo cenu grozu meklē, bet nevar atrast. Tātad tā redzamība veikalos ir būtiski jāpalielina,” stāsta Valainis.
Viņš turpina, ka ar veikaliem sākumā risinājums tiks meklēts sarunu ceļā. Zemā cenu groza preces veikalos ir, bet tām jābūt redzamākām. Šobrīd var gadīties, ka tās ir nošķirtas no preču kategorijas un noliktas “kaut kur stūrī”.
“Mērķis ir radīt konkurenci. Mērķis ir radīt caurskatāmību, lai cilvēki var labāk redzēt, kas tad ir lētākais. Viss ir lētāk, bet kas tiešām ir lētākais,” uzsver ministrs.