Daudz kas varētu būt izlemts līdz jaunajam gadam: Zelenskis paziņo par tikšanos ar Trampu 0
Ukrainas līderis paziņojis, ka ir panākta vienošanās tuvākajā laikā tikties ar ASV prezidentu Donaldu Trampu.
Par to Ukrainas prezidents Volodimirs Zeļenskis ziņoja vietnē “Telegram”. Viņš norādīja, ka Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretārs, Ukrainas delegācijas vadītājs sarunās ar ASV Rustems Umerovs ir sazinājies ar amerikāņu pusi un ir panākta vienošanās par tikšanos ar Trampu.
“Mēs neizniekojam ne dienu. Esam vienojušies par tikšanos augstākajā līmenī – ar Trampu tuvākajā nākotnē. Daudz kas var tikt izlemts līdz jaunajam gadam. Slava Ukrainai!” savā paziņojumā sacīja Zelenskis.
Saskaņā ar avotu sniegto informāciju, tikšanās varētu notikt 28. decembrī.
Iepriekš Zelenskis pauda, ka “ir jaunas idejas,” signalizējot par gaidāmo tikšanos. “Daži dokumenti jau ir sagatavoti. Cik es zinu, tie ir gandrīz gatavi. Un daži dokumenti ir pilnībā gatavi,” viņš uzsvēra.
Augsta ranga Rietumu amatpersona, kas iesaistīta ASV un Eiropas koordinācijā, medijiem sacīja, ka pašreizējo noskaņojumu varētu raksturot kā “piesardzīgu intrigu”.
“Specifiskuma līmenis ir augstāks nekā jebkad agrāk,” sacīja amatpersona, kas vēlējās palikt anonīma. “Taču vissarežģītākās daļas – drošības garantijas, to izpilde un Krievijas juridiskās saistības – joprojām ir tālu no atrisinātām,” viņš atzīmēja.