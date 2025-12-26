Volodimirs Zelenskis un Donalds Tramps
Volodimirs Zelenskis un Donalds Tramps
Foto. Scanpix/LETA

Daudz kas varētu būt izlemts līdz jaunajam gadam: Zelenskis paziņo par tikšanos ar Trampu 0

LA.LV
9:18, 26. decembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Ukrainas līderis paziņojis, ka ir panākta vienošanās tuvākajā laikā tikties ar ASV prezidentu Donaldu Trampu.

Veselam
“Iestājas slimnīcā ar metastātisku resnās zarnas vēzi, kuru kā hemoroīdus “ārstējusi” kaimiņiene!” Profesors nobažījies par sabiedrības bezatbildību
RAKSTA REDAKTORS
“Cik ilgi šo tolerēsim Vecrīgā?” Rīdzinieci sadusmo uz ielām tirgoto preču sortiments
“Amerikāņi tiktu iznīcināti trīs sekundēs.” Ukrainas komandieris atklāti par ASV plāniem, drošības garantijām un Krievijas patiesajiem mērķiem
Lasīt citas ziņas

Par to Ukrainas prezidents Volodimirs Zeļenskis ziņoja vietnē “Telegram”. Viņš norādīja, ka Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretārs, Ukrainas delegācijas vadītājs sarunās ar ASV Rustems Umerovs ir sazinājies ar amerikāņu pusi un ir panākta vienošanās par tikšanos ar Trampu.

“Mēs neizniekojam ne dienu. Esam vienojušies par tikšanos augstākajā līmenī – ar Trampu tuvākajā nākotnē. Daudz kas var tikt izlemts līdz jaunajam gadam. Slava Ukrainai!” savā paziņojumā sacīja Zelenskis.

CITI ŠOBRĪD LASA
Otrajos Ziemassvētkos gaidāms neparasti silts laiks
Ziemassvētku karstvīns – salds un aromātisks, bet cik bīstams?
Absurds! Tiešām soda par tukšiem konteineriem? Soctīklos uzvirmo dusmas uz atkritumu apsaimniekotājiem

Saskaņā ar avotu sniegto informāciju, tikšanās varētu notikt 28. decembrī.

Iepriekš Zelenskis pauda, ka “ir jaunas idejas,” signalizējot par gaidāmo tikšanos. “Daži dokumenti jau ir sagatavoti. Cik es zinu, tie ir gandrīz gatavi. Un daži dokumenti ir pilnībā gatavi,” viņš uzsvēra.

Augsta ranga Rietumu amatpersona, kas iesaistīta ASV un Eiropas koordinācijā, medijiem sacīja, ka pašreizējo noskaņojumu varētu raksturot kā “piesardzīgu intrigu”.

“Specifiskuma līmenis ir augstāks nekā jebkad agrāk,” sacīja amatpersona, kas vēlējās palikt anonīma. “Taču vissarežģītākās daļas – drošības garantijas, to izpilde un Krievijas juridiskās saistības – joprojām ir tālu no atrisinātām,” viņš atzīmēja.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Amerikāņi tiktu iznīcināti trīs sekundēs.” Ukrainas komandieris atklāti par ASV plāniem, drošības garantijām un Krievijas patiesajiem mērķiem
Zināms, par ko balsotu ukraiņi, ja vēlēšanas notiktu jau tagad
“Drīz dzirdēsim Krievijas reakciju.” Zelenskis beidzot atklāj 20 punktu miera plāna detaļas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.