“Kā var nonākt līdz mieram, ja sarunās nepiedalās galvenais agresors?” Cilvēki spriež, vai reāli cerēt uz mieru pasaulē 0
Cilvēki ilgojas pēc miera. Cilvēki ir noguruši katru dienu gaidīt, ko tad šodien valstu līderi teiks, kādas cerības viesīs. Visi gaida, kad karam Ukrainā tiks likts trekns punkts.
Noslēdzoties Berlīnes sarunām, ASV prezidents Donalds Tramps pauda, ka miers esot tuvāk nekā jebkad. Tomēr, kāds sociālo mediju platformas “X” lietotājs norāda – kad kāds apgalvo, ka miers ir tuvu, ir vērts paskatīties realitātei acīs.
Viņš raksta: “Kad kāds jums saka “Ukrainā miers ir tuvāk kā jebkad”, paskatieties, kas šobrīd risina miera sarunas? Jūs ieraudzīsiet vai pusi pasaules, tikai ne orku pārstāvjus (ja atskaita vitkofu un trampulēnu). Kā var nonākt līdz mieram, ja sarunās nepiedalās galvenais agresors?”
— Normunds Namnieks 🎷 (@2N_ICEBOX) December 16, 2025
Citi soctīkla lietotāji arī izteica savas domas pie šī ieraksta. Kāds norāda, ka Krievija nebūs tā, kurai miers tiešām interesē, cits atkal izsaka cerības par Eiropu un ASV.
Kāda vispār jēga no sarunām, ja visiem labi zināms, ka raša, pat ja piekristu mieram uz papīra, tad nekad nevienu līgumu nav ievērojusi un neievēros? Tā tāda gumijas stiepšana ārstēšanas vietā!
— 𝕿.𝕿.𝖁𝖎𝖑𝖐𝖘 &𝕮𝖔 (@3sunces) December 16, 2025
Lai cik žēl nebūtu, bet mēs pat 1/10 nezinām ko viņi tur spriež.
Kas ir likts uz spēles, es vairs cenšos necepties, ne Tu ne es to nevarēsim izmainīt.
Tikai gribas ticēt, ka Trampam EU ir svarīgāka sabiedrotā kā mūžīgā konkurente RUS un CH.
Eiropai ir jāmainās un tad viss būs OK
— Taisnības kalps 🇱🇻 (@taisnibaskalps) December 16, 2025
Sēž un ierēc par šito visu. Iespējams veic derības cik un ko dons viņiem atnesīs…
— Kristaps Riba (@K_R_tw) December 16, 2025
Agresors jau prasības ir paziņojis, vāji maskēta kapitulācija.
— Hm. Jānis Bērziņš🇱🇻🇺🇦🇵🇱🦈 (@RedWhiteRedLV) December 16, 2025
agresoram ir savi sekretāri, ASV pārstāvji. tie dara melno darbu
Protams, miers ir tālu, Krievija jau nebūs tā, kurai vajag mieru (lai tie kas domā citādi atbild uz jautājumu – kur putins tad liks to armiju, ja būs miers)
— Deniss (@DziveIrSuds) December 16, 2025
Vai tiešām šis nekad nebeigsies?
Iepriekš jau vēstījām, ka Kremļa pārstāvis Dmitrijs Peskovs pauda Putina nostāja attiecībā uz priekšlikumu par Ziemassvētku pamieru. “Mēs vēlamies mieru. Mēs nevēlamies pamieru, lai dotu Ukrainai atpūtu un sagatavotos kara turpināšanai,” Krievijas propagandas mediji ziņoja Peskova sacīto.
Arī šis nenoliedzami liek kārtējo reizi pamatīgi apšaubīt Krievijas vēlmi pēc reāla miera.
Tikmēr ASV ir gatavas būtiski pastiprināt spiedienu uz Kremli, ja Krievija atkal noraidīs miera vienošanos ar Ukrainu. Maskava labi apzinās, cik spēcīgi ekonomiskie instrumenti ir Trampa rokās, vēsta ārvalstu mediji.