“Kā var nonākt līdz mieram, ja sarunās nepiedalās galvenais agresors?” Cilvēki spriež, vai reāli cerēt uz mieru pasaulē 0

6:28, 26. decembris 2025
Cilvēki ilgojas pēc miera. Cilvēki ir noguruši katru dienu gaidīt, ko tad šodien valstu līderi teiks, kādas cerības viesīs. Visi gaida, kad karam Ukrainā tiks likts trekns punkts.

Noslēdzoties Berlīnes sarunām, ASV prezidents Donalds Tramps pauda, ka miers esot tuvāk nekā jebkad. Tomēr, kāds sociālo mediju platformas “X” lietotājs norāda – kad kāds apgalvo, ka miers ir tuvu, ir vērts paskatīties realitātei acīs.

Viņš raksta: “Kad kāds jums saka “Ukrainā miers ir tuvāk kā jebkad”, paskatieties, kas šobrīd risina miera sarunas? Jūs ieraudzīsiet vai pusi pasaules, tikai ne orku pārstāvjus (ja atskaita vitkofu un trampulēnu). Kā var nonākt līdz mieram, ja sarunās nepiedalās galvenais agresors?”

Citi soctīkla lietotāji arī izteica savas domas pie šī ieraksta. Kāds norāda, ka Krievija nebūs tā, kurai miers tiešām interesē, cits atkal izsaka cerības par Eiropu un ASV.

Vai tiešām šis nekad nebeigsies?

Iepriekš jau vēstījām, ka Kremļa pārstāvis Dmitrijs Peskovs pauda Putina nostāja attiecībā uz priekšlikumu par Ziemassvētku pamieru. “Mēs vēlamies mieru. Mēs nevēlamies pamieru, lai dotu Ukrainai atpūtu un sagatavotos kara turpināšanai,” Krievijas propagandas mediji ziņoja Peskova sacīto.

Arī šis nenoliedzami liek kārtējo reizi pamatīgi apšaubīt Krievijas vēlmi pēc reāla miera.

Tikmēr ASV ir gatavas būtiski pastiprināt spiedienu uz Kremli, ja Krievija atkal noraidīs miera vienošanos ar Ukrainu. Maskava labi apzinās, cik spēcīgi ekonomiskie instrumenti ir Trampa rokās, vēsta ārvalstu mediji.

