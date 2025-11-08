VIDEO. “Ak, mans Dievs!” smagās automasīnas šoferis iemūžina brīdi, kad ASV avarē kravas lidmašīna 0
ASV, Kentuki štatā, netālu no Luisvilas starptautiskās lidostas, 4. novembra vakarā avarēja UPS kravas lidmašīna, kas dažas sekundes pēc pacelšanās pārvērtās ugunsbumbā. Kā vēsta “Reauters”, negadījumā bojā gājuši vismaz septiņi cilvēki, tostarp visi trīs apkalpes locekļi, bet vēl 11 cilvēki uz zemes guvuši ievainojumus.
Saskaņā ar ASV Federālās aviācijas administrācijas (FAA) sniegto informāciju, UPS reiss 2976 avarēja ap plkst. 17.15 pēc vietējā laika, uzsākot lidojumu uz Honolulu. Lidaparāts bija MD-11 tipa trīsdzinēju kravas lidmašīna, kas tobrīd bija kalpojusi jau 34 gadus un kopš 2006. gada ekspluatēta UPS flotē.
Dati no “Flightradar24” rāda, ka lidmašīna pēc pacelšanās sasniedza 175 pēdu augstumu un ātrumu 184 mezgli, pirms tā strauji zaudēja augstumu un ietriecās zemē. Videoierakstos redzams, kā liesmas pārņem lidmašīnu jau gaisā, pēc tam notiek sprādziens un izceļas liels ugunsgrēks.
Sākotnējā informācija liecina, ka viens no dzinējiem atdalījies no lidmašīnas pirms trieciena. Aviācijas eksperts Džons Kokss norādījis, ka ugunsgrēks bija pārāk liels tipiskam dzinēja bojājumam, un lidmašīnai vajadzēja spēt lidot ar diviem dzinējiem, kas nozīmē, ka problēma bijusi nopietnāka.
Nacionālā transporta drošības padome (NTSB) vadīs izmeklēšanu, kas varētu ilgt no 12 līdz 24 mēnešiem.
UPS, kas ir lielākais darba devējs Luisvilā ar aptuveni 26 000 darbinieku, paziņojumā norādījis: “Mūs dziļi skumdina šī nelaime. Mūsu domas ir ar bojāgājušo ģimenēm un visiem, kurus šis notikums skāris.” Kompānija arī brīdināja, ka starptautisko un gaisa sūtījumu piegādes grafiki var tikt aizkavēti, taču rezerves plāni ir spēkā, lai nodrošinātu sūtījumu nonākšanu galamērķos pēc iespējas ātrāk.
Luisvilas mērs Kreigs Grīnbergs apstiprināja četru cilvēku bojāeju uz zemes, bet Kentuki gubernators Endijs Bešīrs vēlāk paziņoja, ka bojāgājušo skaits sasniedz vismaz septiņus un var pieaugt, jo daži cietušie guvuši smagus ievainojumus.
“Mana sirds ir ar visiem UPS darbiniekiem — šī ir UPS pilsēta,” sacīja Luisvilas padomes locekle Betsija Ruhē. “Mēs visi pazīstam kādu, kas tur strādā. Diemžēl daži no šiem zvaniem un īsziņām šovakar paliks neatbildēti.”