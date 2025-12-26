Starpība gandrīz 8 eiro! Kāpēc par identisku maršrutu diviem “Bolt” lietotājiem aprēķina krasi atšķirīgas cenas? 0
Kā tas nākas, ka diviem lietotājiem, kuri atrodas vienā un tajā pašā vietā un izvēlas identisku maršrutu, “Bolt” lietotnē tiek piedāvātas būtiski atšķirīgas brauciena cenas? Sociālajā tīklā “Threads” lasāma cilvēku diskusija, kā tiek aprēķinātas “Bolt Ride” pakalpojuma cenas. Vai to var ietekmēt arī izvēlētais apmaksas veids, piemēram, maksājums ar karti vai “Apple Pay”?
Kāda “Threads” lietotāja publicēja pierādījumu par cenu atšķirību – starpība bija 7,70 eiro. Vienai “Bolt” lietotnes lietotājai cena par “Bolt” taksometra pakalpojumu bija 19,30 eiro, bet otrai lietotājai par identisku maršrutu – 11,60 eiro.
Citi sociālā tīkla lietotāji iesaistījās diskusijā, spriežot, kas varētu ietekmēt dažādās cenas.
Kāds norāda, ka, iespējams, tas atkarīgs no tā, kā maksā par pakalpojumu – ar maksājumu karti vai, piemēram, izmanto “Apple Pay” funkciju. Vēl kāds cits lietotājs pauda, ka cenu atšķirība varētu slēpties pakalpojuma izmantošanas biežumā.
“Zinu, ka viens no cenu ietekmējošajiem faktoriem ir šoferu vērtējums par braucēju – ja sanācis saņemt sliktus vērtējumus no šoferiem un koeficients ir zems, tad cena ir lielāka. Sadaļā “account” varat apskatīt savu reitingu,” tā spriež vēl kāda “Threads” lietotāja.
Tomēr viss izrādās nedaudz citādāk!
Kā veidojas “Bolt” brauciena cena?
LA.LV sazinājās ar “Bolt” pārstāvjiem, kuri izskaidroja, kā veidojas cena par braucienu.
Komentāru sniedz “Bolt” vadītāja Latvijā Kristīne Bezerra-Kjerulfa: “”Bolt” kopbraukšanas platformā tiek pielietota dinamiskā cenu veidošanas politika, kas ir standarta prakse digitālo platformu nozarē un atbilst spēkā esošajam normatīvajam regulējumam.
Dinamiskā cenu veidošana līdzsvaro piedāvājumu un pieprasījumu konkrētā laika posmā un ģeogrāfiskā zonā, nodrošinot maksimālu efektivitāti gan patērētājiem, gan partneršoferiem.
Piemēram, laikā, kad pieprasījums pēc braucieniem ir liels, tostarp liela mēroga pasākumu laikā vai pīķa stundās, tarifs tiek palielināts, lai mudinātu partneršoferus doties ceļā.
“Bolt” informē un nodrošina pilnīgu caurskatāmību par cenu veidošanos gan patērētājiem, gan partneršoferiem.”