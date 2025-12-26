Foto: LETA

Piektdien, Otrajos Ziemassvētkos, nokrišņi nav gaidāmi, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.

Šodien daudzviet uzspīdēs saule un laiks būs sauss, bet mākoņi tāpat debesīs būs manāmi. Dominēs mēreni ziemeļrietumu, ziemeļu vēji, kas saglabāsies brāzmaini vairs tikai Vidzemes piekrastē.

Gaiss iesils līdz +3…+7°, nedaudz vēsāks laiks austrumu rajonos, kur nebūs siltāk par +1…+3°. Vakarpusē vietām Kurzemē sāks veidoties migla.

Rīgā diena aizritēs ar mainīgu mākoņu daudzumu, bet nokrišņi nav gaidāmi.

Ziemeļrietumu, ziemeļu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 15-16 m/s, un maksimālā gaisa temperatūra pieturēsies +5…+6° robežās.

Apledojums apgrūtina braukšanu Latgalē un daudzviet Vidzemē

Šorīt Latgalē un daudzviet Vidzemē apledojuma dēļ apgrūtināta braukšana, aģentūru LETA informēja VAS “Latvijas valsts ceļi”.

Slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir Vidzemes šosejas posmā no Augšlīgatnes līdz Raunas pagriezienam un no Alūksnes pagrieziena līdz Veclaicenei, Valmieras šosejas posmā no Braslas tilta līdz Strenčiem, Daugavpils šosejas posmā no Aiviekstes tilta līdz Pāterniekiem, Rēzeknes šosejas visā posmā, uz autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) (A13) visā posmā, uz Daugavpils apvedceļa (A14) visā posmā un uz Rēzeknes apvedceļa (A15) visā posmā.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Latgalē un Madonas, Gulbenes, Alūksnes, Cēsu, Valmieras un Valkas apkārtnē.

LVC aicina autovadītājus rēķināties ar laikapstākļiem, plānojot braucienus, atvēlēt papildu laiku ceļam, izvēlēties braukšanas ātrumu, kas atbilst ceļu seguma stāvoklim, kā arī drošu distanci.

