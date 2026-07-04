Ceļotkāre nekur nav zudusi! Noskaidrojam, vai un kā latvieši ceļo mūsdienu nestabilajā pasaulē 0
Ceļošana daudziem ir kļuvusi par neatņemamu dzīves sastāvdaļu – vieni atvaļinājumā dodas reizi vairākos gados, citi cenšas izbaudīt vismaz vienu vai divus braucienus gadā. Ceļojumi sniedz iespēju atpūsties no ikdienas, iepazīt jaunas kultūras un gūt neaizmirstamus iespaidus.
Tomēr šobrīd mēs dzīvojam saspringtā laikā – nestabila ģeopolitiskā situācija, inflācija, degvielas cenu krīze, droni virs galvas… Iespējams, šie faktori kādam liek mainīt prioritātes, taupot naudu krīzes situācijai. Tik pat labi citus šie apstākļi neuztrauc. Kā šajos apstākļos ceļo latvieši un kāds kopumā ir ceļojumu tirgus, lūdzām pieredzē padalīties divām ceļojumu aģentūrām – “Ceļojumu bode”, “Impro ceļojumi” un “Novatours”.
Cenas kopumā turpina pieaugt, jo pieaug ceļošanas izmaksas. Galvenie ietekmējošie faktori ir aviācijas izmaksas, viesnīcu kapacitātes sezonas laikā populāros galamērķos un vispārējā inflācija. Ceļojumu Bodes klienti kopumā arvien biežāk rezervē savlaicīgi, lai nofiksētu labāku piedāvājumu, bet joprojām ir aktuāla arī pēdējā brīža ceļojumu iegāde, ja mērķis ir atpūsties pie jūras jebkurā vietā, kur ir izdevīgs piedāvājums.
Kā mainās ceļojumu cenas pēdējā laikā? Kas tās ietekmē?
Kaspars Gēgeris, “Ceļojumu bode” vadītājs skaidro: “Cenas kopumā turpina pieaugt, jo pieaug ceļošanas izmaksas. Galvenie ietekmējošie faktori ir aviācijas izmaksas, viesnīcu kapacitātes sezonas laikā populāros galamērķos un vispārējā inflācija. “Ceļojumu Bodes” klienti kopumā arvien biežāk rezervē savlaicīgi, lai nofiksētu labāku piedāvājumu, bet joprojām ir aktuāla arī pēdējā brīža ceļojumu iegāde, ja mērķis ir atpūsties pie jūras jebkurā vietā, kur ir izdevīgs piedāvājums.”
Vienlaikus Vilnis Klinovičs, “Impro ceļojumi” valdes priekšsēdētājs, pauž, ka ceļojumu izmaksas Eiropā ilgtermiņā turpina pieaugt, lai gan cenu kāpuma temps dažādos gados atšķiras. Savukārt citos pasaules reģionos ceļojumu cenas lielā mērā ietekmē energoresursu un degvielas izmaksas. Pašlaik situāciju būtiski ietekmē arī spriedze Tuvajos Austrumos, kā rezultātā nākamā gada ceļojumos uz visiem reģioniem pieaugušas aviobiļešu cenas.
Bet tūroperatora “Novatours” pārdošanas vadītāja Liāna Pudule Indāne atbild: “Saistībā ģeopolitisko situāciju Tuvajos Austrumos, šobrīd ir paaugstinājušās maksas par avio pārvadājumiem. Degvielas izmaksas veido aptuveni pusi no pasažieru pārvadājumu izmaksām, tāpēc šīs negaidītās izmaiņas ir palielinājušas ceļojuma izmaksas. Vienlaicīgi ceļojumu bizness ir ļoti dinamisks, un mēdz būt arī pēdējā brīža piedāvājumi par pievilcīgākām cenām. Ceļojumu cenas ir atkarīgas ne tikai no pastāvīgām pamatizmaksām, bet arī no kopējā pieprasījuma tirgū.”
Kāda ir degvielas cenu nozīme uz ceļošanu?
“Degvielas cenas tieši ietekmē aviobiļešu cenas, jo degviela ir viens no lielākajiem aviosabiedrību izdevumu posteņiem. Kad naftas cenas pieaug, tas parasti atspoguļojas biļešu cenās ar dažu mēnešu nobīdi. Tāpēc ieteikums vienmēr ir plānot un rezervēt laikus,” skaidro K. Gēgeris. Bet V. Klinovičs norāda, ka tas atkarīgs no ceļošanas veida – jo vairāk tiek izmantots jebkāds ceļošanas transports, jo cenu pieaugums ir lielāks.
Savukārt L. Pudule Indāne skaidro, ka, ņemot vērā to, ka degvielas izmaksas ceļojumiem ar lidmašīnu veido lielu daļu no kopējām izmaksām, pat mazām šo izmaksu svārstībām ir liela ietekme.
Kā mainījušies ceļojumu galamērķi saistībā ar nestabilo situāciju pasaulē?
Kā norāda K. Gēgeris, latvieši ir piesardzīgi ceļotāji un pievērš uzmanību drošības situācijai. “Ceļojumu bode” kā atbildīga aģentūra seko līdzi Ārlietu ministrijas brīdinājumiem – aģentūra rekomendē tikai drošus galamērķus. Populārākie galamērķi joprojām ir kūrorti Eiropā – Spānija, Grieķija, Turcija. Tie atpūtnieku vidū ir pārbaudīti un pieredzēti.
Savukārt V. Klinovičs skaidro: “No tūrisma aprites ir ārā Persijas līča valstis. Citādi nekādas būtiskas izmaiņa nav redzamas, izņemot to, ka cilvēki vairāk nogaida – kas notiks ar aviokompānijām un iespējamo karadarbības eskalāciju.”
Vienlaikus L. Pudule Indāle teic, ka ceļot kāre nav pazudusi, lai arī situācija pasaulē ir nestabila. Aģentūrā izteikti jūt pieprasījuma kāpumu uz tuviem Eiropas galamērķiem – Grieķiju un Spāniju, bet vienlaicīgi ir stabils pieprasījums arī uz citiem latviešu ceļotāju iemīļotiem galamērķiem – Turciju, Bulgāriju, Melnkalni un citiem.
Kādi ceļotāji ir latvieši, kas viņiem svarīgi?
“Latvieši ir racionāli un labi informēti ceļotāji – viņi salīdzina, jautā un pieņem apdomātus lēmumus. Vissvarīgākais ir cenas/kvalitātes attiecība, pakalpojumu sniedzēja uzticamība un tas, ka problēmu gadījumā ir kāds, ar ko sazināties. Tieši tāpēc ceļojumu aģentūras modelis joprojām ir iecienīts – klients nav viens un aģentūras komanda palīdzēs atrisināt neplānotas situācijas,” teic “Ceļojumu bode” pārstāvis.
Savukārt “Impro ceļojumi” valdes priekšsēdētājs norāda: “Latvieši ir dažādi, bet procentuālie tie ir lielākie ceļotāji pasaulē. Latvietis vidējais meklē to, kas bieži pietrūkst dzimtenē – sauli un siltumu.”
“Latviešiem ir svarīgi atpūsties kvalitatīvi. Pēc garās ziemas ģimenes ar bērniem bieži izvēlas atpūtu ar “viss iekļauts” konceptu, kur patiešām no ikdienas rūpēm var atpūsties visi – gan vecāki, gan bērni. Tai pat laikā svarīgi ir arī iespēja galamērķos doties kādās ekskursijās, kuras mūsu ceļotāji uz vietas var izvēlēties un iegādāties – tas ļauj neplānot visu pirms ceļojuma, bet pēc vēlmēm un noskaņojuma plānot savas aktivitātes jau esot galamērķī. Tāpat liela daļa mūsu ceļotāju labprāt savu atpūtu rezervē jau ļoti laicīgi, izmantojot iepriekšpārdošanu priekšrocības – plašāko viesnīcu piedāvājumu, labākās cenas un iespēju par ceļojumu norēķināties pakāpeniski, kā arī citas papildu priekšrocības agrajiem rezervētājiem. Mūsu regulārie ceļotāji ierasti gaida šo iepriekšpārdošanu sākumu,” atbild “Novatours” pārstāve.
Kāds, jūsuprāt, ir/būs pieprasītākais šīs vasaras un rudens galamērķis?
“Ceļojumu bodē” vasarā tā ir Grieķija un Turcija. Pēdējos gados ļoti populāra kļuvusi arī Melnkalne. Bet rudenī latvieši interesējas par tālākiem galamērķiem – Kanāriju salām un Ēģipti. Arī “Impro ceļojumi” pārstāvis norāda uz Melnkalni kā vienu no populārākajiem galamērķiem aģentūrā. Ļoti populāra ir arī Itālija.
Bet pēc “Novatours” pieredzes agrā rudens periodā spilgti iezīmējas Turcija un divas Grieķijas salas – Korfu un Krēta. “Līdzās tiem ir arī Italijas sala Sicīlija, Spānijas sala Maļorka un divi Spānijas kontinentālās piekrastes kūrti Malaga un Barselona.
Savukārt no novembra pieprasīta kļūst Ēģipte un Kanāriju salas.
Kad latvieši ceļo visvairāk?
V. Klinovičs pauž: “Atvaļinājuma laikā (vasara), brīvdienu laikā (maija svētki, lieldienas) un rudens (septembris, oktobris), kad vēlas pagarināt vasaru.”
Arī K. Gēgeris norāda uz vasaru kā sezonu ar visaugstāko ceļošanas aktivitāti. “Otrajā vietā pavasaris un rudens, kad pie mums laukā ir auksts, bet dažu stundu lidojuma attālumā ir silts klimats. Pēdējos gados pieaug ceļošanas aktivitāte ziemā, tad dominē Ēģipte un tālie ceļojumi uz Āziju, Ameriku un citur,” viņš skaidro.
Arī pēc “Novatours” datiem vasara ir populārākais laiks ceļošanai, bet kā tūroperators vislielāko plūsmu jūt septembrī un oktobrī, lai vēl nedaudz pagarinātu vasaras sajūtu.