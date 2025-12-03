Straujiem soļiem tuvojas Ziemassvētki – dāvināšanas laiks, mīlestības un prieka došanas laiks, kad novērtējam cilvēkus sev apkārt, kad atskatāmies uz padarīto un lepojamies par savējiem.
Es kā ogrēniete noteikti lepojos ar Elīnu Bukšu, sievieti, kura lielās krīzes laikā zaudējot mīļu un stabilu darba vietu, nebaidījās iet pretī nezināmajam un maziem solīšiem uzsākt savu biznesu, kas šobrīd izaudzis līdz 10 veikalu tīklam visā Latvijā. “Latvijas Pērles” ir pašmāju meistaru slavas ieleja, kur no skaistiem traukiem līdz tautastēra brunčiem var atrast vairāk kā 300 pašmāju ražotāju preces. Jau 2025. gada decembrī durvis vērs jau vienpadsmitais Latvijas Pērles veikals.
“Viss sākās ar adventes vainagiem, ko savam priekam biju iesākusi taisīt, sākumā uzņēmuma, kura stradāju vajadzībām, pēc tam iepatikās arī draugiem, kaimiņiem un sapratu, ka varu ar to jau piepelnīties. Izdomāju, ka varētu sataisīt vairāk un svētku laikā tepat Ogrē kādā lielveikalā patirgot, visi man atteica, bet viens veikals piekrita un tā pāris gadus no novembra līdz decembrim pārdevu adventes vainagus,” Elīna atceras.
Tad ar katru gadu klientu saradās arvien vairāk, ik pa brīdim uzradās vēl kāds meistars, kurš piedāvāja, varbūt, var patirgot vainagiem blakus arī viņa vilnas zeķītes, sveces un citas svētku lietiņas.
Piecu gadu laikā Elīnas drošā ideja bija izaugusi līdz veiksmīgam Ziemassvētku laika projektam, kur nu jau darba bija tik daudz, ka darbā tika pieņemts pirmais darbinieks. Toreiz jaunā kolēģe aizgāja no pastāvīga darba un savā veidā pieprasīja Elīnai pretī stabilu darba vidi.
Elīna saprata, ka jāsper nākamais solis un jāver vaļā veikals, kas strādātu visu gadu. Nekādu ietaupījumu un bagātu Amerikas radu Elīnai nebija, bet viņa drosmīgi pati uzrakstīja “Altum” projektu un saņēma finansējumu uzņēmējdarbības attīstībai. Tā abas ar kolēģi Inesi arī sāka strādāt, kad ne cik ilgi nebija jāgaida līdz klienti Ogrē, izejot no veikaliņa ar pilniem iepirkumu maisiem, noteica “Žēl, ka jūs neesat arī Siguldā…”
Tad tika nolemts, ka nosaukuma jābūt vienotam un dzima “Latvijas pērles”.
Šobrīd Elīnas 10 veikalos ir atrodamas vairāk kā 340 pašmāju meistaru preces – adījumi, rotaļlietas, spēles, trauki, apģērbs, ēdiens, saldumi un daudz, daudz kas cits. “Šis veikals ir kļuvis par tādu kā lielu ģimeni, jo aiz ietirgotajiem eiro un cenu zīmēm ir reāli cilvēki. Tā ir liela atbildība. Es zinu, ka apmaksājot katru rēkinu par pārdotajiem darbiem, es atbalstu katru no šiem Latvijas radītājiem. Zinu viņu vajadzības. Te jumts, sienas jāmaina, jāiegadājas kādas iekārtas, jārisina veselības problēmas.
Daudziem “Latvijas pērles” veikali var asociēties ar vietu, kur iegādāties mīļotajam cilvēkam dāvanu svētkos, bet patiesībā Elīna iedvesmo ikdienā palutināt arī sevi un izvēlēties vietējo preci ne tikai īpašos gadījumos. Jā, šobrīd teju jebko var nopirkt lētāk, pasūtīt internetā, bet aiz šīs preces nav reāla cilvēka, tas nav roku darbs, kas sevī nes rūpes un mīlestību. Ir svarīgi, ka savu nopelnīto tērējam jēgpilni, ka ar savu maciņu atbalstām vietējo cilvēku.
Elīna atklāj, ka veikals precīzi izvēlas preces, ko tirgot, laiki, kad viss, ko deva, tika ņemts pretī, ir beigušies, jo uzņēmējdarbībai ir jāattīstās un veikals nevar stāvēt kā skaists muzejs lielveikalā.
“Mums ir jāizzondē, kas ir tas, ko cilvēki vēlās, kas ir tas, ko viņi var atļauties. Tas ir arī mans dzīves darbs. Šī strādāšana ar mūsu 340 piegādātājiem, virzot un iedvesmojot viņus radīt kaut ko jaunu, ko cilvēku meklē un kas viņiem ir vajadzīgs. Šobrīd, tas piedāvājums ir daudz lielāks nekā mēs spējam paņemt un tirgot. Tāpēc ir ļoti jāsijā un jāskatās un jādomā, kas tiešām ir aktuāls! Kaut vai no viena segmenta, pieņemsim medus – mēs nevaram noklāt pusi veikalu plauktus ar medus burkām. Tam nav jēgas, tāpēc ir pāris ražotāji, kas pārstāv šo segmentu. Pāris ražotāji, kas pārstāv keramiku. Tad ik pa brīdim, protams, dodam iespēju kādam jaunajam arī nākt iekšā. Tā atlase ir ļoti izaicinošs darbs, tas nav vienkārši. Protams, ir ļoti, ļoti grūti atteikt cilvēkam, kuram acis deg par savu sirdsdarbu, bet iespējams, ka produkts vēl nav atstrādāts vai juridiskā puse sakārtota, lai sadarbība vispār būtu iespējama.
Protams, ka gada nogale vēl joprojām ir visintensīvākais darba laiks, jo divu mēnešu laikā jāpaspēj paveikt pusgada apjoms. “Es ļoti vēlētos, lai latvieši lepojas ar to, ko mēs paši varam! Es vēlētos, lai lielveikalos svētku sajūtu radītu latviešu Ziemassvētku dziesmas,
Tās ir mazās lietas, kas patiesībā griež pasauli, ja cilvēks ir atpūties, viņš labāk jūtas, viņam ir prieks, ka svētkos varēs būt kopā ar mīļajiem, viņš dodas uz veikalu iegādāties visu nepieciešamo un tā griežas gan uzņēmejdarbība, gan labklājība, demogrāfija un mūs dzīves kvalitāte!”