Pastaigām mežā piemēroti visi gadalaiki, bet īpaša noskaņa tām ir ziemā, kad varam izbaudīt dzestro dabas burvību un īpaši svaigo gaisu. Turklāt šogad Ziemassvētki solās būt balti, līdz ar to ciemošanās mežā iegūs neatkārtojamu papildu šarmu gan lieliem, gan maziem.

Eglītes rotāšana vien ko nozīmē, un, tā kā svaigā gaisā viss garšo daudzkārt labāk, arī piknika ideja nav zemē metama. Kā stāsta AS “Latvijas valsts meži” Mežsaimniecības plānošanas vadītājs Aigars Dudelis, tieši piknika cienītāji šoziem ir čaklākie meža taku apmeklētāji.

Jāpiedomā par drošību

“Cilvēki nāk uz mežu pastaigāties, un, kas mūs nedaudz pārsteidz, starp viņiem ir arī ļoti daudzi piknika cienītāji. Cilvēki vienkārši ņem līdzi piknika groziņu, atrod labu vietu, kurina ugunskurus un atpūšas,” stāsta Aigars, piebilstot, ka atpūtnieki lielākoties izvēlas īpaši tam iekārtotās vietas. Tad ugunskura kurināšana ir droša.

Taču ir neliels izņēmums – tā dēvētās tūristu gāzes plītis, ar kurām jāuzmanās. Tās drīkst lietot, bet – drošā veidā un novērtējot situāciju, proti, jāattīra vieta no sniega un jāatrod ciets stabils pamats.

Pēc decembra pirmā sniega mežā klāt bija arī slēpotāji, te jāatgādina, ka Vietalvas pagasta “Mailēs” šogad ir ierīkota distanču slēpošanas trase, kur slēpotāji pēc savām vēlmēm un fiziskās varēšanas var doties no divu līdz pat 14 km garos apļos.

Liela daļa trases virzās pa “LVM” zemi, un tā ir ainaviski skaista, ar īpatnēju reljefu, ved pāri nelielam tiltiņam, šķērsojot Vesetas, upi un kādu brīdi virzās gar Vesetas krastu.

Slēpošanas trases izveidošanai un uzturēšanai ir izmantota arī esošā infrastruktūra – meža autoceļš, kā arī dabiskās brauktuves. Cerams, ka gada nogale būs sniegota, un te nu būs daži ieteikumi ne tikai slēpotājiem, bet arī jebkuram meža apmeklētājam.

Uz mežu – spilgtā apģērbā

“Tagad ir salīdzinoši tumšs laiks, tādēļ drošības labad, uz mežu dodoties, vajadzētu vilkt vai nu spilgtu apģērbu, vai arī tādu, kurā ir kāds spilgts elements. Tad līdz ar krēslas iestāšanos būsiet labāk pamanāmi.

Jāņem vērā, ka patlaban ir arī medību sezona. Mednieki gan ir ļoti disciplinēta tauta un ievēro visus drošības noteikumus, bet jebkurā gadījumā spilgts apģērbs cilvēkam mežā nāks tikai par labu.

Ja braucat ar automašīnu, tā jānovieto tā, lai citi šoferi netraucēti varētu pabraukt garām, tajā skaitā kravas auto un traktortehnika, kas nodrošina meža apsaimniekošanas darbus.

Kas attiecas uz suņiem, ko daudzi ņem līdzi pastaigās pa mežu, mēs izvairāmies no prasības turēt dzīvnieku saitē, paļaujoties uz to, ka saimnieki savu suni spēj kontrolēt. Ja saimnieks par to nejūtas drošs, suns jātur saitē, tā ievērojot labas uzvedības prasības.

Un vēl – ja Ziemassvētku laikā un gada nogalē mežā tiek plānots kāds lielāks ģimenes vai korporatīvs pasākums, pulcējoties vairāk par 50 cilvēkiem, lūgums par to paziņot “LVM” reģionālajai pārvaldei. Tas tādēļ, lai varētu regulēt atpūtnieku plūsmu gadījumos, ja uz konkrētu atpūtas vietu mežā dotos vairākas grupas,” stāsta Aigars Dudelis.

Bet kādi ir ieteikumi ģimenēm, kas pirmssvētku laikā un skolēnu brīvdienās grasās doties uz mežu? “Cilvēki īstenībā ļoti labi zina, kā uzvesties mežā, un arī tās normas, ko esam apkopojuši “Labas uzvedības noteikumos”, ir vispārpieņemtas sabiedrības uzvedības normas.

Brīva pārvietošanās mežā ir sena tradīcija ziemeļvalstīs un arī Latvijā, to noteikti vajag turpināt, bet – ievērojot noteikumus tieši tāpat, kad dodamies pie kāda ciemos. Tad taču nemetam atkritumus pa labi un pa kreisi, līdzīgi arī mežā nevajadzētu aizrauties ar zaru laušanu, sūnu vai augu rakšanu no zemes. Vienkārši vajag iet un svinēt.”

Problēma – mērķtiecīgie mēslotāji

Pēdējos gados diemžēl arī atkritumu dabas takās sarodas arvien vairāk, bet, kā atzīst mežziņi, cilvēki, kas nāk uz mežu atpūsties, neesot tie lielākie mēslotāji. Lielākā problēma ir no ciemiem un pilsētām mašīnās atvestas kravas. Ir arī daudz tukšu skārdeņu un stikla pudeļu, bet domājams, ka nākamgad līdz ar depozīta sistēmas ieviešanu situācija noteikti uzlabosies.

Painteresējāmies, vai ne tikai Pierīgā, bet arī Latvijas reģionu meža un dabas takās vērojams cilvēku pieplūdums ziemas mēnešos.

“Jā, apmeklētāju intensitātes palielināšanās novērojama ne tikai labiekārtotās atpūtas vietās, takās vai apskates objektos, bet arī daudz kur citur mežā. Aizvien vairāk cilvēku vēlas redzēt pēc iespējas mazāk apmeklētas teritorijas, lai netraucēti baudītu pastaigas mežā,” atzīst Zemgales reģiona Meža apsaimniekošanas plānošanas vadītājs Jānis Zitāns, piebilstot, ka arī atkritumu apjoms mežā ir pieaugošs.

“Jāatzīst, ka daļa “ierindas” atpūtnieku ir iemācījušies savus līdzpaņemtos iepakojumus iznest ārā no meža, tāpat kā atnesuši. Bet lielākā problēma ir mērķtiecīgie mēslotāji, kuri izmet mežā maisus ar sadzīves atkritumiem, riepām, būvniecības atlikumiem u. c.

Rudens pusē pieaug dažādu bioloģisko atkritumu (lapas, dārza augu atliekas u. c.) nonākšana meža vidē, kas sekmē dažādu invazīvo dzīvnieku un augu sugu nonākšanu dabiskos biotopos un nelabvēlīgi ietekmē meža ekosistēmu,” norāda Jānis. Viņš arī iesaka, dodoties dabā, novērtēt laikapstākļus un atbilstoši saģērbties, lai nesamirktu kājas un būtu silti visu ārā būšanas laiku.

“Jāatceras, ka meža vide jāatstāj tādā pašā stāvoklī, kādā tā bija pirms atnākšanas, lai arī nākamajiem apmeklētājiem būtu patīkami šajā vietā uzturēties. Ieteiktu izmantot pieejamās informācijas tehnoloģijas, kas palīdz orientēties apkārtnē un sniedz noderīgu informāciju par apvidu, piemēram, mobilā lietotne LVMGEO,” iesaka Jānis Zitāns.

Apmeklētāju skaits mežā pieaudzis

Arī Rietumvidzemes Zemgales reģiona Meža apsaimniekošanas plānošanas vadītājs Vilmārs Katkovskis teic, ka apmeklētāju skaits mežā ir būtiski pieaudzis, turklāt ne tikai oficiālajās “LVM” tūrisma vietās un dabas takās, kuras esot pat pārslogotas, bet mežā kopumā.

“Cilvēki iet, skrien, brauc, orientējas, trenējas, “karo” – un katrs savā veidā izbauda mežu. Diemžēl pieaug arī atstāto atkritumu apjoms, kas gan ir vairāk koncentrēts – gar ceļiem, takām, stāvvietās. Vairāk ir būv­gružu un būvniecības atkritumu kaudzēs uz mazajām meža brauktuvēm. Pavasaris un rudens – tās ir gan privāto, gan servisu uz mežu atvestās nolietotās riepas.

Mazāk ir mežā atsevišķi atkritumi – plastmasas pudeles, iesaiņojumi utt. Bet kas attiecas uz pirmssvētku laika ciemošanos mežā, tad lūdzu ievērojiet elementāru principu – neatstāj aiz sevis mežā neko vairāk kā pēdas vai slēpju sliedes sniegā! Ko atnesi, to aiznes!”

