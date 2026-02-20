Viens no pirmajiem augiem, ko nevajadzētu aizmirst iesēt, ir paprika. Kādas šķirnes izvēlēties? 0
Februārī daudzi dārza mīļotāji jau sāk pievērsties sējas darbiem. Viens no pirmajiem augiem, ko nevajadzētu aizmirst iesēt, ir paprika, kas C vitamīna ziņā ir līdere starp dārzeņiem, augļiem un ogām, pārspējot pat citronus. Par paprikas šķirnēm konsultē SIA “Mārupes sēklas” pārstāve Indra Ganiņa.
Jāaudzē dēsti
Paprikas jeb saldie pipari ir siltumprasīgi un gaismu mīloši augi ar garu veģetācijas periodu. Paprikas dēsti izaug 50–60 dienās.
Sēj piemērotā kūdras substrātā 0,5–1,5 cm dziļumā kastītē vai uzreiz podiņos. Optimālā temperatūra sēklu dīgšanai ir 24–26 °C.
Līdz sadīgšanai kastīti vai podiņus labāk pārklāt ar polietilēna plēvi. Kad parādās dīgstu cilpiņas, plēvi noņem un uz 4–6 dienām novieto gaišā vietā ap 15 °C temperatūrā, tad atkal nedaudz siltākās telpās. Piķē, kad dīgļlapas pilnībā atvērušās un starp tām sāk veidoties pirmās īstās lapiņas. Piķējot stādu iedziļina līdz dīgļlapiņām un nedaudz aplaista.
Labs paprikas dēsts ir ar stāvu stublāju un 5–7 īstajām lapām.
Ar kubveida formas augļiem
Visizplatītākā ir kubveida paprika. Tās augļi mēdz būt zaļi, sarkani, dzelteni, oranži, balti un violeti. Tieši kubveida paprikas visvairāk tiek ražotas Eiropā un importētas uz Latviju.
Jauns dzeltenās kubveida paprikas hibrīds ir ‘Bachata F1’ ar biezām sieniņām, salds un ražīgs. Pie jaunumiem arī spilgti dzeltenais ‘Kioto F1’. Augs strauji augošs, ar spēcīgu sakņu sistēmu un augstu slimību izturību, kā arī stabilu augļu lielumu visas sezonas garumā.
Oranžas krāsas augļi ir šķirnei ‘Clementine F1’ un ‘Magno F1’. Tās priekšrocība ir paprikas lieliskā garša, aromāts un spēja pielāgoties nelabvēlīgiem augšanas apstākļiem.‘Banckers F1’ ir ļoti agrs un augstražīgs sarkans saldās paprikas hibrīds, kas aug gan siltumnīcā, gan uz lauka. To var audzēt arī uz balkona vai terases.
Zemākas temperatūras labāk iztur šķirne ‘Felicita F1’ ar koši sarkaniem augļiem.Koniskas jeb Kapya formas augļiŠķirnes ar koniskiem augļiem ir agrīnākas par kubveida šķirnēm, tāpēc vairāk piemērotas mūsu īsajām vasarām. Šo šķirņu augļiem ir plānākas sieniņas un parasti bālākas krāsas, bet arī tās mainās atkarībā no gatavības pakāpes.
Iecienīta ir agrīnā, ražīgā konusveida šķirne ‘Pirouet F1’ ar oranžiem, saldiem augļiem – tie maina krāsu no spilgti zaļas līdz oranžai. Viegli audzējama, jo labi pielāgojas ekstremāliem apstākļiem. Šķirne ‘Reddington F1’ ar tumšsarkaniem augļiem izceļas ar augstu slimībizturību un spēju pielāgoties zemākām temperatūrām.
Šķirnes ‘Kornelya F1’ augļi ir spilgti sarkani un saglabā nemainīgu augļu lielumu visā augšanas periodā. Pat augstā temperatūrā augļu aizmešanās ir lieliska. Piemērota gan audzēšanai siltumnīcā, gan uz atklāta lauka. Pēc ražas novākšanas augļi ilgi saglabā kvalitāti.
Ļoti interesanti, pat eksotiski izskatās šķirņu ‘Rubinne F1’ un ‘Liubov F1’ augļi – ap 20 cm gari, sākumā zaļi, vēlāk krāsojas sarkani, turklāt ir ļoti saldi.Palermo tipa augļiĻoti ražīga un agrīna šā tipa paprikas hibrīda šķirne ir ‘Crunch F1’. Veido interesantas formas garenus, intensīvi sarkanus augļus ar spīdīgu miziņu, to svars 180–220 gramu. Tiem ir izcila garša – ļoti saldi, kraukšķīgi un sulīgi. Pēc novākšanas augļi ilgi glabājas, piemēroti konservēšanai un svaigam patēriņam.
Ungāru tipa augļi
Populārākais ungāru tipa paprikas hibrīds ir ‘Elmas F1’ ar 16–18 cm gariem, saldiem, zaļganiem krēmkrāsas augļiem. Izceļas ar bagātīgu ražu un iespēju ilgstoši uzglabāt.
Lamuyo tipa augļi
Retāk tiek audzēta Lamuyo tipa paprika ar lieliem, līdz 15–20 cm gariem, cilindriski koniskiem augļiem, kas lielākoties ir sarkanā krāsā. Dažkārt to var nopirkt lielveikalā, bet sēklas Latvijā vēl netiek piedāvātas. No nopirktajiem augļiem var izņemt sēklas un izmēģināt izaudzēt stādus, taču jāņem vērā, ka parasti tiek tirgotas hibrīdšķirnes, tāpēc iegūtie augļi var atšķirties no sākotnējiem.
Piemērotas šķirnes laukam
Kā piemērotāko lauka apstākļiem Indra Ganiņa iesaka šķirni ‘Roberta F1’. Augs ir zems, kompakts, ar stingriem stublājiem, tāpēc balstus nevajag.
Augus izstāda maija otrajā pusē 50 x 50 cm attālumā. Ieteicams pirmo ziedu nokniebt.
Uz lauka var audzēt arī ‘Jupiter F1’ – augstražīgu kubveida sarkanās paprikas šķirni. Der zinātPēc augļa formas izšķir vairākus paprikas šķirņu tipus: kubveida, koniskās, Lamuyo, ungāru un Palermo tipa.