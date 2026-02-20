Migrēna nav vienkāršas galvassāpes. Tā ir neiroloģiska slimība, kas spēj pilnībā apstādināt ikdienu – cilvēks kļūst jutīgs pret gaismu, skaņām, smaržām, parādās slikta dūša, reibonis, dažreiz pat redzes traucējumi. Daudzi migrēnas lēkmi apraksta kā sajūtu, ka galvā pulsējoši “sprāgst” viena puse, un vienīgais glābiņš ir tumša istaba un klusums.
Taču migrēnas lielākā problēma ir tās neparedzamība. Vienam lēkmi izraisa stress un miega trūkums, citam – laikapstākļu maiņa, bet vēl kādam šķietami nevainīga maltīte vai uzkoda. Tāpēc cilvēki, kuri dzīvo ar migrēnu, bieži kļūst par “detektīviem” savā ikdienā, mēģinot saprast – kas īsti ir tas, kas iedarbina šo sāpju mehānismu.
Īpaši bieži aizdomās tiek turēta kafija un saldumi. Vieni saka, ka kafija palīdz un pat spēj apturēt migrēnu, citi – ka tā to provocē. Arī cukurs ir pretrunīgs faktors: daudzi migrēnas slimnieki atzīst, ka tieši pēc šokolādes vai saldumu pārdozēšanas sākas lēkme, bet citi uzskata, ka problēma ir nevis saldumi, bet cukura līmeņa svārstības organismā.
Šajā rakstā pētīsim, kā kafija un saldumi var ietekmēt migrēnu, kāpēc vienam tie palīdz, bet citam pasliktina stāvokli, un kā atšķirt mītus no reāliem iemesliem, kas izraisa migrēnas lēkmes.
Jautājam padomu Galvas sāpju pacientu biedrības vadītājai Karīnai Zaņģei.
“Kafija migrēnu var gan izraisīt, gan mazināt sāpes. Katram pacientam kafijas ietekme ir savādāka. Daudziem, protams, no uzņemtā kofeīna deva var mazināties sāpes un daudzi arī tā dara,ka pie lēkmes dzer kafiju esmu to lasījusi, jā.
Man pašai personīgi migrēnu kafija neizraisa un arī nesamazina sāpes.
Par saldumu ietekmi uz migrēnu gan esmu dzirdējusi, ka saldumi var izraisīt migrēnu, nevis tieši samazināt sāpes, jo saldumos ir daudz cukura.
Pie migrēnas lēkmju samazināšanas opcijām min gan saldumu,gan cukura izslēgšanu no uztura, kā arī to pašu iesaka mēģināt izslēdzot no uztura piena produktus, tie arī var provocēt migrēnu.”
