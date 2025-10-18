“Nolamāja mani kā noziedznieci!” Šoferi spriež par parkošanās manierēm autostāvvietās 0
Braukšanas kultūra Latvijā nav tā labākā – pārgalvīgi šoveri, daudz avāriju, daudz mirušo un cietušo. Taču šoreiz soctīklotāji uzmanību pievērsuši parkošanās manierēm, diskutējot, kā pareizi jānovieto automašīna.
Vendija platformā “Threads” raksta: “Kad cilvēki sāks redzēt līnijas?😭 Labi, ka bērni nav līdzi.” Viņas pievienotajā attēlā redzams, kā blakus esošā mašīnas viena riepa ir uz parkošanās līnijas.
Komentāros cilvēkiem ir divejāds noskaņojums.
“Bieži vien tas nav stāsts tikai par “redzēt”. Es piebraucu pie brīvas vietas, kur blakus kāds cits ir ieparkojies, līniju neievērojot, ko tad atliek man darīt? Es gribot to līniju nevaru ievērot. Un vēl labāk, ka šādā situācijā kāds nākamais izdomā “audzināt” tieši mani, piebraucot tā, ka pat izbraukt, nenolokot spoguli, nav iespējams, kur nu vēl iekāpt mašīnā. Tā ka tomēr viss nav tikai balts vai melns. Man vispār liekas, ka mēs, līdzcilvēki, viens pret otru esam tik neiecietīgi, ka riebjas,” sajūtās dalās Silga.
Monta norāda, ka viņa nevar ciest, ja netālu ir daudz vietas, bet šoferis izlemj noparkoties tur, kur blakus stāvvietās jau ir mašīnas.
“Tāpēc vienmēr parkojos tālāk no ieejas. Man nav grūti pāris metrus pastaigāties,” padomos dalās Anete.
Ģirts savukārt slavē “IKEA” un “Lidl” stāvvietas. Viņš jautā, kad beidzot tādas stāvietas būs arī citviet.
“Vislabākais tas, ka pārsvarā jaunākām mašīnām, iespējams arī šim audi bildē, ir atpakaļskata kamera, ar kuru, parkojoties atpakaļgaitā, ir ļoti grūti noparkoties šķībi. Bet pamanās tāpat,” uz interesantu detaļu norāda kāds komentētājs.
Iveta dalās līdzīgā, nepatīkamā pieredzē: “Piekrītu par šaurajām stāvvietām pie “Maximas”. Mūsējā Ogrē vienreiz man aizrādīja, ka esmu par tuvu baltajai līnijai, nebiju precīzi pa vidu, bet vairāk uz vienu malu. Nolamāja mani kā noziedznieci.”
Alvis pasmejas par situāciju, jautājot Vendijai, vai viņa nav spēlējusi volejbolu. Viņš norāda, ka līnija skaitās “iekšā”.
“Un? Jums aizmugurē jāiekāpj? Visādi citādi, ja arī šim aizmugure būtu taisni, jums neatvieglotu iekāpšanu. Bērni? Tāpat jums būtu jāpadzen auto. Tā vienkārši ir stulba, šaura autostāvvieta,” viedokli izsaka komentētājs.