Neiedomājama avārija Somijā: laikapstākļu dēļ vienā vietā avarējušas teju 50 mašīnas 0
Sestdienas rītā Somijas galvenajos ceļos satiksme apstājās pēc vairākām lielām avārijām, no kurām smagākā notika Lahti, iesaistot aptuveni 50 transportlīdzekļus, kā rezultātā ir arī vairāki cietušie, vēsta somu prese.
Divas lielas ķēdes avārijas notika abos virzienos uz Nelostie, Somijas noslogotākās šosejas. Trešā, mazāka avārija ar ķīmiskā tankera iesaisti, notika rotācijas aplī. Somijas Meteoroloģijas institūts nakts laikā bija izdevis brīdinājumus par melno ledu gandrīz visā valstī.
Pēcpusdienas sākumā glābšanas dienesti ziņoja, ka visas avāriju vietas ir attīrītas un satiksme atsākta. Tīrīšana prasīja vairākas stundas.
Pirmajā ķēdes avārijā ziemeļu joslās uz Nelostie pilsētu līdz pulksten 9.00 bija iesaistīti vairāk nekā 40 transportlīdzekļi. Glābšanas dienestu ziņojumā teikts, ka divi cilvēki guva smagus ievainojumus, bet astoņi — vieglus. Otrā avārija notika dažas minūtes vēlāk dienvidu joslā, iesaistot aptuveni desmit automašīnas. Tur ievainoto nebija.
Trīs policijas transportlīdzekļi tika bojāti avāriju laikā, divi no tiem guva būtiskus bojājumus. Policisti nebija ievainoti.
Rotācijas aplī Lahti pilsētā ķīmiskais tankeris avarēja pirms Liipola tuneļa virzienā uz Tamperi. Avārijā bija iesaistīti aptuveni desmit citi transportlīdzekļi. Ceļu slēdza abos virzienos, kamēr ārkārtas dienesti centās novērst industriālā ķīmiskā materiāla noplūdi.
Policijas vadības centrā norādīja, ka redzamība bija ļoti slikta, ko viņi raksturoja kā “Konginkangas laika apstākļus”, atsaucoties uz 2004. gada autobusa un kravas automašīnas sadursmi, kurā gāja bojā 23 cilvēki līdzīgos apstākļos. Reģionā temperatūra strauji kāpa no nulles uz leju, veidojot melno ledu. Vietās ar biezas miglas pēkšņa parādīšanās dēļ redzamība bija tuvu nullei.
Satiksmes operators Mikko Penkkala no “Fintraffic” paziņoja, ka ceļi ap Lahti tika sālīti jau no rīta, taču apstākļi bija pārāk ekstrēmi, lai tas uzreiz iedarbotos. Ceļš starp Kujala un Liipola rotācijas apli palika slēgts līdz pēcpusdienai, kamēr bīstamo materiālu komanda likvidēja ķīmisko noplūdi.
Citur Somijā tika ziņotas līdzīgas ķēdes avārijas. Tamperē avārijā iekļuva 15 transportlīdzekļi. Glābšanas dienesti apstiprināja, ka neviens no 25 iesaistītajiem netika ievainots.
Policija ziņoja, ka rīta laikā visā valstī notika vairāki mazāki satiksmes negadījumi līdzīgos laikpstākļos. Brīdinājumi par apledojušiem ceļiem bija spēkā gandrīz visās reģiona daļās, izņemot Ziemeļlaplandē.
Kopumā no piektdienas līdz sestdienai četri cilvēki gāja bojā dažādās satiksmes un ārpusceļa avārijās visā Somijā. 15 gadus vecs traktora vadītājs gāja bojā avārijā Lapua pilsētā. Divi cilvēki gāja bojā sestdienas agrā rītā Torisevajärventie Virrat, kad viņu automašīna izbrauca no ceļa un ietriecās kokos. Ceturtais upuris, vīrietis 60 gadu vecumā, gāja bojā Enontekiö pēc tam, kad viņa kvadricikls apgāzās un viņš iesprūda zem tā.
Ārkārtas dienesti norādīja, ka daudzi vadītāji nereaģēja uz policijas un glābšanas transportlīdzekļu mirgojošajām gaismām jau notikuma vietā Lahti. Policijas paziņojumā teikts, ka daži vadītāji vispār nesamazināja ātrumu, tuvojoties avārijas vietām.
Sestdienas vēlā pēcpusdienā normāla satiksme bija atjaunota visos ceļa posmos, izņemot dažus mazus gabalus.