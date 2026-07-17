Tērzē par ieročiem un vāc datus? Mākslīgā intelekta rotaļu lācīši rada nopietnas bažas par bērnu drošību 0
Mākslīgais intelekts (MI) arvien biežāk ienāk bērnu ikdienā – arī rotaļlietās. Tirgū parādās “gudrie” rotaļu biedri, kas spēj sarunāties, atbildēt uz jautājumiem un pielāgoties bērna interesēm. Tomēr eksperti brīdina, ka šādas tehnoloģijas var radīt ne tikai ieguvumus, bet arī riskus bērnu attīstībai, privātumam un spējai veidot īstas sociālās attiecības.
Par šo jautājumu jaunu diskusiju izraisījis Austrālijas pētnieku sagatavots pētījums, kurā analizētas rotaļlietas ar mākslīgo intelektu, tostarp ar mākslīgo intelektu darbināts rotaļu lācītis “ChattyBear”. Eksperti norāda – lai gan ideja par sarunājošu rotaļu draugu šķiet pievilcīga, tā var radīt arī negaidītas sekas.
Vai MI rotaļu biedri var kaitēt bērniem?
Pētnieki skaidro, ka jaunākiem bērniem bieži ir grūtāk atšķirt kaut ko, kas izklausās reāls, no kaut kā, kas patiešām ir dzīvs. Ja rotaļlieta runā sirsnīgā tonī, izrāda interesi un nepārtraukti piekrīt bērnam, tā var radīt emocionālu piesaisti tehnoloģijai.
Eksperti īpaši norāda uz tā saukto izpatikšanas problēmu. Daudzi MI tērzēšanas rīki ir veidoti tā, lai pēc iespējas ilgāk noturētu lietotāja uzmanību, bieži pielāgojoties cilvēka vēlmēm un izvairoties no konfliktiem. Bērnam tas var radīt iespaidu par īstu draudzību un uzticēšanos, lai gan patiesībā sarunas partneris ir algoritms, kas darbojas uzņēmuma interesēs.
Pētnieki uzsver, ka tieši nepilnības un sarežģījumi īstās attiecībās padara cilvēku mijiedarbību vērtīgu. Reālajā dzīvē bērni mācās saprast emocijas, risināt konfliktus, pieņemt atšķirīgus viedokļus un pielāgoties dažādām situācijām.
Savukārt rotaļlieta ar MI, kas vienmēr ir pieejama un pielāgojas bērna vēlmēm, var nevis mazināt vientulību, bet dažos gadījumos to pat pastiprināt, jo tā neaizstāj īstu cilvēku kontaktu.
Bažas par drošību un datiem
Eksperti norāda, ka problēmas nav tikai emocionālas. Pārbaudēs atklāts, ka dažas MI rotaļlietas var nonākt līdz sarunām par bērniem nepiemērotām tēmām, tostarp seksualitāti vai ieročiem.
Papildu jautājumus rada arī privātums. Dažu šādu rotaļlietu lietošanas noteikumi paredz datu ievākšanu, kas var tikt izmantota MI sistēmu turpmākai apmācībai. Tas nozīmē, ka bērnu sarunas un cita informācija var nonākt uzņēmumu rīcībā.
Eksperti pieprasa lielāku kontroli
Pētnieki gan neaicina pilnībā aizliegt rotaļlietas ar mākslīgo intelektu. Tā vietā viņi uzskata, ka vecākiem un uzņēmumiem jāuzņemas lielāka atbildība – nepieciešama rūpīgāka uzraudzība, skaidrāki drošības standarti un bērnu digitālās pratības veicināšana.
Eksperti aicina izstrādāt stingrākus aizsardzības mehānismus, lai bērni netiktu pakļauti tehnoloģiju negatīvajām sekām.
Mākslīgais intelekts var kļūt par noderīgu palīgu arī bērniem, taču tas nedrīkst aizstāt īstas attiecības un komunikāciju ar cilvēkiem. Galvenais jautājums nav tikai par to, ko mākslīgais intelekts spēj izdarīt, bet arī par to, kā tas ietekmē bērnu spēju mācīties, sadarboties un veidot attiecības ar apkārtējiem.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.