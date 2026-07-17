Krievija sāk atriebties vēl vienai valstij par gatavību iesaistīties Ukrainas drošības garantijās 11
Maskava, šķiet, sāk tirdzniecības karu ar Turciju laikā, kad Ankara paudusi gatavību piedalīties nākotnes drošības garantijās Ukrainai.
Krievija sākusi ierobežot pārtikas produktu importu no Turcijas pēc tam, kad Turcijas puse paziņojusi par nodomu pievienoties nākotnes drošības garantijām Ukrainai.
Ceturtdien, 16. jūlijā, Krievijas fitosanitārais uzraugs “Rosseļhoznadzor” paziņoja par ierobežojumu ieviešanu kauleņu augļu piegādēm no pieciem Turcijas ražotājiem. Lēmums tika publiskots dažas stundas pēc Turcijas ārlietu ministra Hakana Fidana paziņojuma par Ankaras gatavību kopā ar NATO sabiedrotajiem piedalīties Ukrainas drošības garantiju jūras komponentē.
Krievijas puse aizliegusi ievest aprikozes, persikus, nektarīnus, ķiršus un saldos ķiršus. Oficiāli ierobežojumi skaidroti ar “fitosanitāriem pārkāpumiem”.
Krievijas dienestā paziņots, ka lēmums saistīts ar “sistemātisku karantīnas organismu konstatēšanu” piegādātajā produkcijā, kas esot bīstami Eirāzijas Ekonomiskās savienības valstīm.
Jāatzīmē, ka Krievija regulāri izmanto līdzīgus tirdzniecības ierobežojumus pret valstīm, ar kurām tai rodas politiskas domstarpības. Kā spilgts piemērs minami nesenie ierobežojumi Armēnijas produkcijas importam, tostarp augļiem, dārzeņiem un minerālūdenim, pēc Erevānas soļiem tuvāk integrācijai ar Eiropas Savienību.