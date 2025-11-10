Avena advokāts pārliecināts, ka valsts izredzes uzvarēt šajā tiesvedībā ir ļoti minimālas 0
Krievijas miljardiera Pjotra Avena advokāts Jānis Kārkliņš uzskata, ka oktobra beigās publicētie Eiropas Savienības tiesas (EST) ģenerāladvokāta secinājumi ar aicinājumu noraidīt Latvijas apelācijas sūdzību miljardieriem Avenam un Mihailam Fridmanam noteikto Eiropas Savienības (ES) sankciju lietā tiks ņemti vērā, gatavojot spriedumu.
Kārkliņš aģentūrai LETA sprieda, ka ģenerāladvokāta atzinumam EST esot liela nozīme, jo tiesa lielākajā daļā gadījumu sekojot tā ieteiktajai juridiskajai loģikai vai vismaz tai piešķir ievērojamu nozīmi un, lai arī ģenerāladvokāta viedoklis nav formāli saistošs, praksē tas bieži nosakot sprieduma virzienu un tiek respektēts kā objektīvs juridisks orientieris.
Ja vēl ņem vērā faktu, ka apmierinātas tiek vien 5-6% apelācijas sūdzību, tīri matemātiski var nonākt pie secinājuma, ka valsts izredzes uzvarēt šajā tiesvedībā ir ļoti minimālas, uzskata advokāts.
Jau vēstīts, ka 30. oktobrī EST sniegti ģenerāladvokāta secinājumi par lietu, kurā Latvija pārsūdzēja ES Vispārējās tiesas spriedumu par sankcijām pret Avenu un Fridmanu attiecībā uz laika periodu no 2022. gada 28. februāra līdz 2023. gada 15. martam.
Ģenerāladvokāts iesaka tiesai apelācijas sūdzību noraidīt, bet Latvijai piespriest atlīdzināt tiesāšanās izdevumus apvienotajās lietās.
Tieslietu ministrijā (TM) uzsver, ka ģenerāladvokāta secinājumiem ir rekomendējošs raksturs un tie nenozīmē tiesas galīgo lēmumu.
Ģenerāladvokāta sniegtais vērtējums atšķiras no Latvijas nostājas, bet Latvija savu nostāju uztur un TM sola turpināt pārstāvēt valsts intereses līdz galīgā nolēmuma pieņemšanai. TM norāda, ka ES sankcijas pret Avenu un Fridmanu vēl joprojām ir spēkā, un 12. septembrī ES Padome vienbalsīgi nolēma pagarināt tās vēl par sešiem mēnešiem.
Latvija, konsekventi atbalstot Ukrainu un nosodot Krievijas īstenoto agresiju, iesniedza apelācijas sūdzības EST, lai apliecinātu Latvijas nelokāmo nostāju par visu sankciju pagarināšanu, jaunu sankciju gatavošanu un konstantu spiedienu uz Krieviju, lai mazinātu tās spējas veikt karu pret Ukrainu, atzīmē TM.
Ministrijā informē, ka ģenerāladvokāti palīdz EST veikt tās uzdevumus. Ģenerāladvokātiem, atšķirībā no tiesnešiem, ir padomdevēja loma, un viņi nepiedalās nolēmumu pieņemšanā EST lietās. Lietās, kuras viņiem nozīmētas, tie, ievērojot pilnīgu objektivitāti un neatkarību, pauž juridisku viedokli, pieņemot secinājumus. Ģenerāladvokāts savos secinājumos parasti detalizēti analizē lietu, it īpaši tās juridiskos aspektus, un piedāvā EST attiecīgā jautājuma risinājumu.
Iepriekš valdība nolēma iesniegt apelācijas par EST spriedumiem, ar kuriem atceltas miljardieriem Avenam un Fridmanam noteiktās ES sankcijas. Vēlāk apelācijas sūdzības tika apvienotas vienā lietā.
Iesniedzot apelāciju, Latvija lūdza EST atcelt spriedumus un neatcelt sākotnēji noteiktās sankcijas pret abiem uzņēmējiem.
TM pamato, ka, pieņemot sankcijas, gan par Avenu, gan Fridmanu bijuši gūti sākotnējie pierādījumi par aktīvi sniegtu materiālu vai finansiālu atbalstu Krievijas lēmumu pieņēmējiem, kas ir atbildīgi par Krimas aneksiju vai Ukrainas destabilizāciju.
Iepriekš EST atcēla ES Padomes lēmumu par Avenam un Fridmanam 2022. gada 28. februārī noteiktajām sankcijām, bet Latvija aicināja ES Padomi iesniegt apelācijas sūdzību.
Savukārt Avena pārstāvis advokāts Jānis Kārkliņš aģentūrai LETA iepriekš pauda viedokli, ka, prasot apelācijas iesniegšanu, Latvija rīkojusies emociju iespaidā, neizvērtējot spriedumu, jo tas esot ir “absolūti juridiski korekts un pilnīgi iznīcinošs”.
Advokāts atzina, ka sankciju noteikšana kara sākumā bija pamatota politiska rīcība, bet turpmāk sankciju politika bija jāpilnveido, lai tā būtu efektīvāka un mērķtiecīgāka. Proti, esot jāvērtē, vai tas, ka uzņēmums, kurā Avens ir mazākuma dalībnieks, Krievijā maksā nodokļus, nozīmē, ka viņš atbalsta karu.
EST spriedumā norādīja, ka neviens no sākotnējos tiesību aktos par Avena un Fridmana pakļaušanu sankcijām ietvertajiem pamatiem nav pietiekami argumentēts un ka viņu iekļaušana sankcijām pakļauto personu sarakstos tātad nav pamatota. Attiecībā uz viņu vēlāku saglabāšanu sankciju sarakstos EST Vispārējā tiesa nospriedusi, ka ES Padome nav sniegusi nevienu papildu pierādījumu salīdzinājumā ar tiem, uz kuriem balstījās sākotnēji.
Avens un Fridmans bija “Alfa Group” akcionāri. Šajā grupā ietilpst viena no lielākajām Krievijas bankām “Alfa Bank”.
Šā gada sākumā izskanēja ziņas, ka Avens pārtraucis dalību komercbankas “Alfa Bank” kapitālā. Šī ir viena no lielākajām Krievijas finanšu institūcijām, un tieši līdzdalība tajā bija iemesls sankciju noteikšanai Avenam. Savas daļas viņš pārdevis biznesa partnerim Andrejam Kosogovam, ziņoja “Financial Times”.
Tiesa uzskata, ka, lai gan ar ES Padomes izvirzītajiem argumentiem var pierādīt Avena un Fridmana sava veida saistību ar Vladimiru Putinu vai viņam pietuvinātajām personām, tie neļauj konstatēt, ka viņi būtu atbalstījuši darbības vai politiku, kas grauj vai apdraud Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību, vai ka viņi būtu snieguši materiālu vai finansiālu atbalstu Krievijas amatpersonām, kas ir atbildīgas par Krimas aneksiju.
Avenam un Fridmanam noteiktas ASV, Lielbritānijas, ES un citu valstu sankcijas, jo šīs valstis uzskata, ka viņi ir Krievijas diktatoram Putinam tuvi cilvēki un apkalpo Kremļa intereses, arī Krievijas agresiju Ukrainā. Arī Ukraina noteikusi Fridmanam un Avenam savas sankcijas.
Avenam ir arī Latvijas pilsonība, un kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā 2022. gada viņš ar ģimeni dzīvo Latvijā. Tikmēr Fridmans, kurš ir arī Izraēlas pilsonis, turpina dzīvot Krievijā.