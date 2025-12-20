Cik daudz Latvijas iedzīvotāju ir ar pamata izglītību vai pat bez tās? Statistika ir nepielūdzama 17
Katrs septītais Latvijas iedzīvotājs vecumā no 15 līdz 74 gadiem ir ieguvis pamatskolas, sākumskolas vai vēl zemāku izglītību, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati par šī gada trešo ceturksni.
Kopumā šādu iedzīvotāju īpatsvars sasniedz 14,3%. No tiem aptuveni 116 100 ir vīrieši, bet 80 300 – sievietes.
Savukārt vispārējo vidēju izglītību ir ieguvuši 22,9% iedzīvotāju – aptuveni 162 800 vīrieši un 150 800 sievietes. Arodizglītību vai profesionālo vidējo izglītību ir ieguvuši 28,4% jeb aptuveni 388 800 iedzīvotāju.
Augstāko izglītību Latvijā ieguvuši 34,2% jeb aptuveni 468 500 iedzīvotāju.
Saskaņā ar CSP datiem, Latvijā augstāko izglītību biežāk ieguvušas sievietes, savukārt arodizglītību biežāk apguvuši vīrieši.