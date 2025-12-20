Ilustratīvs foto
Ilustratīvs foto
Foto. pexels-nc-farm-bureau-mark

Cik daudz Latvijas iedzīvotāju ir ar pamata izglītību vai pat bez tās? Statistika ir nepielūdzama 17

LA.LV
9:36, 20. decembris 2025
Ziņas Ekonomika

Katrs septītais Latvijas iedzīvotājs vecumā no 15 līdz 74 gadiem ir ieguvis pamatskolas, sākumskolas vai vēl zemāku izglītību, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati par šī gada trešo ceturksni.

Kokteilis
Šīs 5 horoskopa zīmes ir vislielākās intrigu vērpējas un svēti tic sazvērestībām
RAKSTA REDAKTORS
“Ļoti negodīgi ir sadalīts valsts ģimenes pabalsts – ar ko divi bērni atšķiras no viena?” mamma Māra izgaismo pretrunu likumos
Krievi uzbrūk Putinam ar vēl vienu neērtu jautājumu, iznīcinot Kremļa mītus
Lasīt citas ziņas

Kopumā šādu iedzīvotāju īpatsvars sasniedz 14,3%. No tiem aptuveni 116 100 ir vīrieši, bet 80 300 – sievietes.

Savukārt vispārējo vidēju izglītību ir ieguvuši 22,9% iedzīvotāju – aptuveni 162 800 vīrieši un 150 800 sievietes. Arodizglītību vai profesionālo vidējo izglītību ir ieguvuši 28,4% jeb aptuveni 388 800 iedzīvotāju.

CITI ŠOBRĪD LASA
“”Gors”sakarā. To nevajadzēja nemaz celt. Tas bija īstais risinājums jau sākotnēji.” Soctīkli ir skarbi par Latgales kultūras Mekas problēmām
“Starlink” satelīts izšķīdis gabalos “anomālijas” dēļ. Brīdinājums – tas drīz gāzīsies!
Vai šodien atkal pie debesīm ieraudzīsim šo reto parādību? Laika prognoze sestdienai

Augstāko izglītību Latvijā ieguvuši 34,2% jeb aptuveni 468 500 iedzīvotāju.

Saskaņā ar CSP datiem, Latvijā augstāko izglītību biežāk ieguvušas sievietes, savukārt arodizglītību biežāk apguvuši vīrieši.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Rīgas mērs dabū negaidītu sutu par meitas pirmo piezīmi skolā
Jaunā sistēma dzen stresā visus. “Šodien klasesbiedrs ar 39 temperatūru nāca uz skolu, lai uzrakstītu darbu. Nopietni?!?”
“Bērnam par paša gatavotu Adventes vainagu ielikts 6. Meita raud…” Vai vecāku darināts dabūtu tikpat?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.