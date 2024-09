VIDEO. “Bella, šis būs trakākais piedzīvojums!” Kinologi un dzīvnieki aizstāvji sašutuši par “izklaidēm”, kādām kāds suns ticis pakļauts Siguldā Linda Tunte

Plašu rezonansi sabiedrībā izpelnījies kāds video, kurā redzams, kā Siguldā cilvēkiem paredzēto atrakciju “Zērglis” kopā ar savu saimnieku izmēģina arī suns vārdā Bella.

Video ir jautrs, tajā visi priecājas par šo “Siguldā visgudrāko suni”. Neviens influenceris nespējot savākt tādu auditoriju, kā “Zērglī” lidojošs suns.

Video publicētāji tam pievienojuši jautājumu: “Kādi vēl dzīvnieki varētu lidot ar Zērgli?”

Komentāros pie video atrodami diametrāli pretēji viedokļi. Kāds priecājas un ir gatavs lidot kopā ar savu kaķi, bet daudzi ir neizpratnē, kāpēc sunim nepieciešams darīt ko šādu.

“Sunim mīlestība uz saimnieku tik liela, ka būtu gatavs cauri ellei iet kopā. Bet nu tīri saimnieka izklaides dēļ likt pārciest viņam tādu stresu, nešķiet diez ko prātīgi.”

“Kāpēc cilvēkiem gribas pārbaudīt savu mīluļu robežas un sūtīt tos ekstrēmās, galīgi dzīvniekam nepiemērots situācijās? Tiešām? Tās ir rūpes par dzīvnieku?”

“Sunim nepatīk, viņš ieķerās ar ķepām saimniekā un acis pilnas ar bailēm…”

“Dzīvnieku labturība un aizsardzība ES “piecas brīvības”: vairākas no tām šeit rupji pārkāptas:

1️⃣Brīvība no slāpēm, izsalkuma un nepietiekama uztura;

2️⃣Brīvība no diskomforta apkārtējās vides dēļ;

3️⃣Brīvība no sāpēm, savainojumiem un slimībām;

4️⃣Brīvība izpaust savai sugai raksturīgo uzvedību;

5️⃣Brīvība no bailēm un nervozitātes.”

“Nopietni?!?!?! Žēl, ka suņi nevar izšķirties un aiziet no sava saimnieka un atrast kādu, kurš neliktu ko tādu pārdzīvot!!!!!”

“Ļoti skumji, ka izklaides un reklāmas nolūkos jāiziet uz šādiem trikiem. Dzīvnieks uzticas līdz galam… neklājas pārbaudīt suņa sirsniņas kapacitāti šādā veidā!”

Šādu un līdzīgu komentāru pie ieraksta ir daudz. Bet ko šādā brīdī jūt suns? LA.LV sazinājās ar kinoloģi Lauru Blumbergu, lūdzot viņai komentēt šo situāciju. Laura arī pati savā “Facebook” bija pārpublicējusi minēto video, atklāti paužot sašutumu par tajā redzēto.

Lūk, Lauras teiktais! “Ieraugot šo video, biju ļoti nepatīkami pārsteigta. Emocijas bija līdzīgas, kā skatoties jebkuru video, kurā cilvēki cietsirdīgi izturas pret saviem dzīvniekiem. Ikvienam cilvēkam, kurš ikdienā ir kontaktā ar suņiem, ne tikai kinologiem un veterinārstiem, ir pamanāma suņa ķermeņa valoda. Problēma ir, ka daudzi saimnieki nepārzina sava dzīvnieka ķermeņa valodu, taču tas ir vienīgais veids, kā suns komunicē ar apkārtējo pasauli.

Ir skaidrs, ka suns sava saimnieka dēļ ir gatavs darīt gandrīz jebko, bet konkrētajā video redzams, ka suns visos iespējamajos veidos parāda, cik ļoti ir nobijies un cik lielā stresā ir. Tas līdzinās stresam, kādu dzīvnieki piedzīvo, ja baidās no salūta trokšņiem vai negaisa. Suns elso, ir pieglaudis ausis, laizās, ir sastindzis – ir viegli pamanīt stresa pazīmes.

Jāņem vērā, ka mūsu likumdošana nosaka, ka ir konkrēta atbildība un pat kriminālatbildība par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem. Tai noteikti nav jābūt sišanai, vardarbība var izpausties arī šādi – kā ir redzams video.

Kādam šis video šķita jautrs un smieklīgs, bet vai aizdomājāties, ka sunim šajā situācijā vispār nav izvēles darīt vai nedarīt? Kāds vēl to nofilmē, priecājas un vaicā, kuri vēl dzīvnieki varētu tā lidot. Tātad uzņēmuma pārstāvji pat neapzinās, cik bezatbildīga ir šī viņu rīcība.

Ko sunim var nodarīt šāds stress? Suns uz visiem laikiem var sākt baidīties no atsevišķām situācijām, kas viņam asociēsies ar šo, var parādīties bailes no augstuma, pat kāpjot pa trepēm un ejot pāri tiltam, var rasties bailes no citiem cilvēkiem, jo dzīvniekam tā ir emocionāla trauma. Kā tas izpaudīsies konkrētajam sunim, to nevar zināt, to varbūt pamanīs saimnieks. Skaidrs, ka sunim, tāpat kā cilvēkam, liela stresa brīžos var pat apstāties sirds. Paldies Dievam, ka tā nenotika!

Kad pie ieraksta ievietoju savus komentārus, uzņēmums mani nobloķēja tā vietā, lai publiski atzītos, ka ir kļūdījies. Saprotu, ka nobloķēti vairāki cilvēki, kuri atļāvās komentēt.”