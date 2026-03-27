“Benzīna cenas ir ietekmējušas tualešu pašizmaksu!” Agnese pārsteigta par augstu tualetes maksu sabiedriskā vietā 0

19:07, 27. marts 2026
Karš Tuvajos Austrumos bija negaidīts pavērsiens. Lai arī tas ir tālu un daudziem, iespējams, šķita, ka tas mūs diži neietekmēs, mēs gana ātri attapāmies pie straujā degvielas cenu kāpuma.

Jau ziņojām, ka, cenšoties ar to tikt galā, valdība pieņēma lēmumu uz trim mēnešiem samazināt akcīzes nodokli dīzeļdegvielai, kuras cena nu jau pārsniedz 2 eiro robežu. Vienlaikus kāda soctīklotāja, pamanot, cik tualete maksā “Origo”, nodomājusi, ka tik augsta cena pieļaujama tikai viena iemesla dēļ.

“Tas brīdis ir pienācis! Benzīna cenas ir ietekmējušas Origo tualešu pašizmaksu. Apturiet, lūdzu, kāds karu Irānā, savādāk būs drīz eiro jāmaksā par nokārtošanos,” socvietnē “Threads” dalās Agnese.

“Par tādu naudu tur jābūt marmora pisuāriem un dzīvajai mūzikai.”

“Man nebūtu problēmu samaksāt arī to vienu eiro, ja vajadzība spiež, bet… atvainojos, šī tualete nav kopta, un smaka tajā ir neciešama…”

“Stulbākais ir tas, ka ar karti tāpat nevar samaksāt. Aizej uz bankomātu — tur var izņemt tikai 10 eiro, un tad saņem pilnu maku ar melnām kapeikām!”

“Origo augšā vēl pa lēto — 0.50 (ja neizdodas iešmaukt), un apstākļi krietni patīkamāki.”

“Adekvāta cena par vidēji normālu WC. Kad pamēģināsiet būdiņas centrā (piemēram, pretim Stockmann), kur nodirsts ir pilnīgi viss, ieskaitot sienas un ūdens krānu, samaksājot 50 centus un mēģinot nevemt no fantastiskā aromāta, tad parunāsim.”

“Es maksātu pat līdz 1 €, galvenais, lai ir tīra tualete.”

Vērīgākie gan norāda, ka šāda cena tur jau esot ilgu laiku.

Ekrānšāviņš/ oriģinālieraksts

