Bērna līdzdalība tautas skrējienā – kā fiziskās aktivitātes veido veselīgus ieradumus
Skriešana kopā ar bērnu ir lielisks veids, kā stiprināt ģimenes saikni, veicināt veselīgus ieradumus un kopīgi piedzīvot kustību prieku. Regulāras kustības bērnībā ietekmē vielmaiņu, kaulu, muskuļu, sirds un psiholoģisko veselību, bet pirmie skriešanas pasākumi noteikti paliks atmiņā! Speciālisti atgādina piecus būtiskus ieguvumus, ko bērnam var sniegt skriešana. “Izskrien Rīgu” noslēdzošajā posmā 21. augustā Skanstes parkā no pulksten 18.00 dalībniekus un līdzjutējus – gan pieaugušos, gan bērnus – gaidīs “Mēness aptiekas” Veselības pietura.
“Skriešanas pasākumi bērniem nav tikai sporta aktivitātes, bet arī veicina viņu attīstību. Tā ir lieliska iespēja bērniem kustēties, piedalīties un priecāties – kopā ar vecāku iemācīties izvēlēties atbilstošu distanci, sagatavoties, saprast, kādā tempā labāk skriet. Reizē veidojas arī noderīgas prasmes saistībā ar regulāru ūdens padzeršanos, piemērotu apavu izvēli, aizsardzību pret saules ultravioleto starojumu un citas,” saka “Mēness aptiekas” farmaceite Anastasija Kobzara.
Skriešanas seriāls “Izskrien Rīgu”, kurā visai ģimenei ir iespēja būt kopā kustībā, rāda bērniem pozitīvu piemēru – viņi redz, ka arī vecākiem rūp veselība un aktīvs dzīvesveids. “Izskrien Rīgu” projektu vadītājs Matīss Ratnieks stāsta: “Mūsu mērķis ir mudināt, lai jau no bērnības tiktu ieaudzināts veselīgs dzīvesveids. Ir vecāki, kuri skrien paši un šādi iesaista arī bērnus, ir vecāki, kuri atved bērnus, bet pēc laika sāk skriet arī paši – dažādi! Katrā posmā no vidēji 1300 dalībniekiem piedalās 350-400 bērni, un ģimene ir tā, kas viņus distancē enerģiski atbalsta, iedod padzerties, reizēm arī mierina utt. Mazākajiem blakus skrien kāds no pieaugušajiem, lielākie distancēs dodas paši – visi finišā saņem gardumu, ūdeni, bet laiku nevērtējam. Citi tieši pēc šādiem tautas skrējieniem sāk nopietnāk nodarboties ar vieglatlētiku – skriešanu, sāk apmeklēt sporta skolu, iesaistās kādā skriešanas klubā vai sāk trenēties individuāli, piesaistot treneri.”
“Izskrien Rīgu” norisinās jau 11. sezonu, ik gadu pulcējot arvien vairāk skriešanas entuziastu. Skriešanas seriāla noslēdzošais posms notiks 21. augustā Skanstes parkā, Rīgā. Ikvienam dalībniekam, līdzjutējam, būs iespēja no pulksten 18.00 apmeklēt arī “Mēness aptiekas” Veselības pieturas telti, kurā varēs izmērīt asinsspiedienu, veikt miega kvalitātes testus, kā arī drošam startam trasē konsultēties ar “Mēness aptiekas” farmaceitēm un Latvijas Medicīnas studentu asociācijas (LaMSA) topošajiem ārstiem.
Par dalību LaMSA prezidente Undīne Beatrise Kauliņa norāda: “Regulāras fiziskās aktivitātes ne tikai uzlabo bērnu sirds un muskuļu veselību, bet arī attīsta emocionālo noturību un spēju koncentrēties. Bērns, kurš no mazotnes pieradis kustēties, retāk saskarsies ar aptaukošanos, stresa radītām sekām un uzmanības traucējumiem. Vecākiem jāraugās, lai arī neveidojas pārslodze. Ar prieku atbalstām šādus veselību veicinošus pasākumus, vienlaikus tā ir arī iespēja topošajiem ārstiem paplašināt savas praktiskās iemaņas – gan komunikācijā, gan sabiedrības veselības jomā.”
Ko labu bērniem sniedz skriešana?
Skriešana ir lielisks veids, kā veicināt bērna fizisko, emocionālo un sociālo attīstību, kā arī sasniegumu sajūtu – neatkarīgi, vai iegūta pirmā vieta, vai veiksmīgi sasniegts finišs. Turklāt šādos pasākumos ir iespēja ieplānot laiku kopīgai aktīvajai atpūtai ar bērnu, kas ikdienā aizņemtības dēļ nereti neizdodas.
Labāka imunitāte
Skriešana un fiziskā aktivitāte kopumā tieši ietekmē bērna imūnsistēmas darbību, padarot organismu izturīgāku pret infekcijām un slimībām. Bērni iemācās atpazīt ķermeņa signālus – pārkaršanu, slāpes, pārmērīgu nogurumu. Skriešana palīdz uzturēt veselīgu ķermeņa svaru un regulē iekaisuma marķierus asinīs, tādējādi mazinot vispārēju imūnsistēmas noslodzi.
Samazinās aptaukošanās risks
Skriešana ir aeroba fiziskā aktivitāte, kas paaugstina sirds un asinsvadu sistēmas darbību un dod lielu kaloriju patēriņu. Tā organismam tiek palīdzēts izmantot taukus kā enerģiju, ķermenī samazinot tauku uzkrāšanos. Iesaistīšanās sportā veicina veselīgākus uztura paradumus – piemēram, regulāri ēst brokastis, mazāk našķoties ar saldumiem, vairāk uzturā izmantot augļus, dārzeņus, zaļumus – tas viss labvēlīgi ietekmē ķermeņa masas indeksu.
Veselīgāks miega režīms
Bērni ir dabiski aktīvi, un, ja enerģija netiek iztērēta dienas laikā, vakarā viņi bieži ir “pārkarsēti” – aktīvi, nemierīgi, grūti nomierināmi. Skriešana veicina fizisko nogurumu, bet nerada arī pārslodzi, stabilizē hormonu līdzsvaru. Ķermenis vēlas atpūtu un vakarā ir vieglāk iemigt. Rīta pusē ir labāk atpūtušies un uzmanīgāki nākamās dienas nodarbēs, skolā.
Tāpat aktīva līdzdalība sportā veicina emocionālo līdzsvaru un mazina trauksmi, stresu, līdz ar to arī bērna miegs ir veselīgāks.
Labākas koncentrēšanās spējas
Skriešanas sacensības ceļ pašapziņu, veicina prasmi izvirzīt mērķus un strādāt, lai tos sasniegtu – tātad arī mācīties! Skriešanas pasākumos bērni satiekas ar vienaudžiem, veido jaunas draudzības, iemācās sadarboties un atbalstīt citam citu – tas viss noder arī skolas dzīvē. Savukārt sadarbības prasmes ir ļoti vērtīgas nākotnes karjerā un personīgajā dzīvē. Jā, arī skriešanas pasākumos ir jārēķinās ar pārējiem dalībniekiem.
Veidojas veselīgi ieradumi
Bērni, kas aug aktīvā vidē, biežāk saglabā fizisko aktivitāti arī pieaugušo vecumā. Skriešanas pasākumi ieaudzina disciplīnu un pieradina pie aktīva dzīvesveida kā daļas no ikdienas rutīnas. Tie, kuri ir aktīvi bērnībā, visticamāk, tādi būs arī pieaugušo dzīvē, labprāt dosies pastaigās, skries, vingros, slēpos utt., līdz ar to retāk cietīs no hroniskām saslimšanām.