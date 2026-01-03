Foto: SCANPIX/REUTERS/LETA

Putinam pietuvinātais miljardieris Deripaska atklāj, ka Krievijai būs sāpīgas sekas, ja ASV paplašinās ietekmi Venecuēlā 0

17:43, 3. janvāris 2026
ASV varētu iegūt piekļuvi pasaulē lielākajām naftas rezervēm, kas ļautu izdarīt milzīgu spiedienu uz Krievijas ekonomiku, paziņojis Oļegs Deripaska, vēsta Dialog.ua.

Karmiskie parādi: 12 pazīmes, ka, iespējams, jūs maksājat par savu senču grēkiem 4
Ja tev pieder kāda no šīm 7 automašīnām, iespējams, ir īstais brīdis sākt domāt par pārdošanu
Krievijas miljardieris Oļegs Deripaska, kurš tiek uzskatīts par tuvu Vladimira Putina lokam, publiski paudis bažas par iespējamo ASV ietekmes pieaugumu pasaules naftas tirgū. Pēc viņa domām, situācija ap Venecuēlu tieši apdraud Krievijas valsts budžeta ieņēmumus.

Deripaska sociālajos tīklos rakstīja, ka gadījumā, ja ASV iegūs kontroli pār Venecuēlas naftas atradnēm, Vašingtonas ietekmē nonāks vairāk nekā puse pasaules naftas rezervju. Viņš atgādināja, ka amerikāņu uzņēmumi jau ir būtiski nostiprinājuši savas pozīcijas Gajānas naftas sektorā, un, pēc viņa domām, nākamais loģiskais solis ir Venecuēla.

Šādā scenārijā ASV spētu stingri ietekmēt naftas cenas un nepieļaut Krievijas naftas cenu kāpumu virs 50 dolāriem par barelu. Uzņēmējs tieši norādīja, ka šādos apstākļos pašreizējais Krievijas ekonomikas modelis nonāktu zem nopietna spiediena.

Deripaska faktiski atzina, ka bez reformām nebūs iespējams saglabāt to sistēmu, kas gadu desmitiem nodrošinājusi valsts ienākumus. Viņš arī uzsvēra, ka pieaugošais spiediens uz privāto biznesu kļūs par problēmu varai un var izraisīt sociālu sprādzienu.

Pēc viņa teiktā, jau šogad tieši privātie uzņēmumi kļūst par galvenajiem federālā budžeta nodokļu maksātājiem, bet nākamgad tie uzņemsies vēl lielāku finanšu slogu.

