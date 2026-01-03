Foto. pexels-kampus

Japānas dienvidos, starp tirkīzziliem viļņiem un koraļļu rifiem, atrodas Okinavas salu arhipelāgs. Tur mazajā Ogimi ciematā, kurā ir vien ap 3000 iedzīvotāju, notiek kaut kas neparasts: cilvēki dzīvo ārkārtīgi ilgi un līdz pēdējam elpas vilcienam paliek mundri.

2022. gadā Ogimi dzīvoja 15 cilvēki, kas vecāki par 100 gadiem – tas ir, viens simtgadnieks uz katriem 200 iedzīvotājiem. Divas trešdaļas no visiem Okinavas simtgadniekiem līdz pat 97 gadu vecumam dzīvoja pilnīgi patstāvīgi, bez svešu cilvēku palīdzības, par šo fenomenu plašāk raksta chip.de.

Sirdslēkmes, insulti un vēzis šeit ir retums. Pētnieki jau sen mēģina saprast, kāpēc tieši šeit cilvēki tik bieži sasniedz 100 un vairāk gadu, un atbilde lielā mērā slēpjas šķīvjos.

Okinava ir viena no piecām slavenajām “zilajām zonām” pasaulē – reģioniem, kur cilvēki dzīvo visilgāk un visveselīgāk. Tieši uzturs, nevis tikai ģenētika vai klimats, izrādījies galvenais ilgmūžības noslēpums.

