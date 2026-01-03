Vai tuvojamies mūžīgai dzīvošanai? Pētījumā ar dzīvniekiem atklāts medikaments, kas palēnina novecošanos 0
Hipertensijas jeb paaugstināta asinsspiediena zālēm rilmenidīnam ir atklāta spēja palēnināt novecošanos. Pagaidām gan pētījuma dati balstās vien testos uz dzīvniekiem, taču, ja izrādīsies, ka līdzīgu efektu tās uzrāda arī uz cilvēkiem, iespējams, zinātniekiem ir izdevies atklāt veidu, kā pagarināt cilvēku dzīves ilgumu.
Rilmenidīns imitē kaloriju ierobežošanas efektus šūnu līmenī. Samazinot pieejamo enerģiju, vienlaikus uzturot uzturvielas, ir pierādīts, ka tas pagarinās dzīves ilgumu vairākos dzīvnieku modeļos, vēsta “Aging Cell”.
Vai tas darbojas cilvēkos un vai ir pilnīgi droši mūsu veselībai – tas joprojām ir diskusiju temats. Veidi, kā iegūt līdzīgus ieguvumus bez ekstremālas kaloriju samazināšanas, varētu radīt jaunus veidus, kā uzlabot veselību vecumdienās.
2023.gada pētījumā dažāda vecuma tārpi, kuriem tika dots rilmenidīns (parasti lietots asinsspiediena stabilizēšanai), dzīvoja ilgāk un uzrādīja labākus veselības rādītājus – līdzīgi kā tas notiek, ierobežojot kalorijas.
“Mēs pirmo reizi spējam parādīt uz dzīvniekiem, ka rilmenidīns var palielināt dzīves ilgumu,” saka molekulārais biogerontologs João Pedro Magalhães no Birmingemas Universitātes, Lielbritānijā. “Mēs tagad vēlamies izpētīt, vai rilmenidīnam varētu būt arī citas klīniskas pielietošanas iespējas.”
C. elegans tārps ir iecienīts pētījumu objekts, jo daudzi tā gēni ir līdzīgi cilvēku genomā esošajiem. Tomēr, neskatoties uz līdzībām, tas joprojām ir vien ļoti attāls radinieks cilvēkiem.
Pētījumi turpinājušies arī uz pelēm, kur novērots līdzīgs efekts.
Kāpēc tas ir nozīmīgi? Zemas kaloriju diētas ir grūti ievērot un tām ir blakusparādības, piemēram, matu izkrišana, reiboņi un trauslas kauli.
Šobrīd domājams, ka šis asinsspiediena medikaments varētu sniegt līdzīgus ieguvumus kā zemu kaloriju diēta, vienlaikus būt maigāks ķermenim.
Autori raksta: “Šis pētījums piedāvā jaunu pierādījumu, ka rilmenidīns var tikt uzskatīts par kaloriju ierobežošanas imitētāju, pateicoties tā dzīves pagarināšanas un veselību saglabājošajām īpašībām.”
Rilmenidīnu var lietot perorāli, tas jau ir plaši izrakstīts, un blakusparādības ir reti un salīdzinoši vieglas (piemēram, sirdsklauves, bezmiegs un miegainība dažos gadījumos).
Nesen novērojumu pētījumi liecināja, ka arī metformīns, ko izmanto 2. tipa cukura diabēta ārstēšanai, var palielināt vecu sieviešu iespēju dzīvot līdz 90 gadiem. Pētījumā analizēja 438 postmenopauzes sieviešu datus – puse lietoja metformīnu, otra puse – citu diabēta medikamentu (sulfonilurīnu). Metformīna grupā tika novērots 30% zemāks mirstības risks līdz 90 gadu vecumam.
Tomēr pētījums nevar pierādīt cēloņsakarību kā kontrolēts tests, jo dalībnieki netika nejauši sadalīti grupās un nebija placebo grupas. Taču vidējais sekošanas periods bija 14–15 gadi, kas ir daudz ilgāk nekā standarta RCT, un tas palīdz labāk saprast, kā ietekmē dzīves ilgumu.
Vēl nepieciešami pētījumi, lai noskaidrotu, vai rilmenidīns varētu darboties kā pret-novecošanās zāles cilvēkiem, taču sākotnējie rezultāti tārpos un pelēs ir daudzsološs. Zinātnieki tagad labāk saprot, ko rilmenidīns spēj paveikt un kā tas darbojas.
“Ar globāli novecojošu populāciju pat neliels novecošanās aizkavējums sniedz milzīgas priekšrocības,” saka Magalhães. “Esošo medikamentu pārprofilēšana dzīves ilguma un veselības saglabāšanai piedāvā milzīgu neizmantotu potenciālu.”