Foto: SCANPIX/AFP/LETA

Ar saslēgtām rokām un melnā maskā: Tramps publiskoja sagūstītā Maduro foto un atklājis, kur viņš šobrīd atrodas 0

LA.LV
19:41, 3. janvāris 2026
Ziņas Ārzemēs

ASV prezidents Donalds Tramps paziņojis, ka Venecuēlas režīma vadītājs Nikolass Maduro pašlaik atrodas uz ASV karakuģa USS Iwo Jima, vēsta Dialog.ua.

Kokteilis
Dzimšanas mēnesis atklāj tavas dvēseles misiju: ko dzīve patiesībā vēlas no tevis
TV24
Krievijas draudi Baltijas valstīm: kāpēc mūsu drošības dienesti klusē par to, kas gaidāms?
“Dažas minūtes vēlāk redzēju, kā jaunieši sāka sist šīs sievietes.” Trolejbusā noticis kautiņš, bet apkārtējie vien “bolījuši acis”
Lasīt citas ziņas

Donalds Tramps turpina atklāt detaļas par ASV militāro operāciju Venecuēlā, kuras laikā tika aizturēts Venecuēlas diktators Nikolass Maduro. ASV līderis sociālajā tīklā Truth Social publicēja Maduro fotogrāfiju, precizējot, ka viņš atrodas uz amerikāņu helikopteru bāzes kuģa USS Iwo Jima.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Dzimšanas mēnesis atklāj tavas dvēseles misiju: ko dzīve patiesībā vēlas no tevis
VIDEO. Suns sastop sniegavīru un nespēj izlemt – tas ir draugs vai ienaidnieks?
Baltijas jūrā netālu no Liepājas bojāts sakaru kabelis

“Nikolass Maduro uz aviācijas kuģa USS Iwo Jima,” pie foto norādīja ASV prezidents.

Attēlā Venecuēlas režīma vadītājs redzams pelēkā sporta tērpā, ar rokām saslēgtām roku dzelžos. Viņa acis aizsegtas ar melnu masku, kas atgādina kalnu slēpošanas brilles, bet uz ausīm uzliktas prettrokšņa austiņas. Rokās Maduro tur nelielu ūdens pudeli.

Tikmēr preses brīfingā par Maduro sagūstīšanu Tramps atklāja, ka ASV militārā operācija Venecuēlā tika realizēta ar nosaukumu “Pusnakts āmurs” un esot noritējusi veiksmīgi.

Pēc Trampa teiktā, “kopš Otrā pasaules kara neviens neko tādu nav redzējis”. Viņš uzsvēra, ka Savienotās Valstis paliks Venecuēlā tik ilgi, cik nepieciešams, lai nodrošinātu pienācīgu varas pāreju.

ASV prezidents arī brīdināja, ka Savienotās Valstis ir gatavas otrai, vēl jaudīgākai iebrukuma fāzei, ja pašreizējā Venecuēlas vadība atteiksies nodot varu. Vienlaikus viņš pauda pārliecību, ka šāda nepieciešamība, visticamāk, neradīsies.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Jo tālāk, jo trakāk! Tramps paziņo par Venecuēlas prezidenta Maduro sagūstīšanu ASV operācijā
Venecuēlas prezidents Maduro valstī izsludina ārkārtējo stāvokli un vaino ASV militārā agresijā pret Venecuēlu
Kokteilis
Venecuēlas prezidents prot pārsteigt! “Septembris jau smaržo pēc Ziemassvētkiem, tāpēc tos svinēsim jau oktobrī!”
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.