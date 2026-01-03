Ar saslēgtām rokām un melnā maskā: Tramps publiskoja sagūstītā Maduro foto un atklājis, kur viņš šobrīd atrodas 0
ASV prezidents Donalds Tramps paziņojis, ka Venecuēlas režīma vadītājs Nikolass Maduro pašlaik atrodas uz ASV karakuģa USS Iwo Jima, vēsta Dialog.ua.
Donalds Tramps turpina atklāt detaļas par ASV militāro operāciju Venecuēlā, kuras laikā tika aizturēts Venecuēlas diktators Nikolass Maduro. ASV līderis sociālajā tīklā Truth Social publicēja Maduro fotogrāfiju, precizējot, ka viņš atrodas uz amerikāņu helikopteru bāzes kuģa USS Iwo Jima.
“Nikolass Maduro uz aviācijas kuģa USS Iwo Jima,” pie foto norādīja ASV prezidents.
Attēlā Venecuēlas režīma vadītājs redzams pelēkā sporta tērpā, ar rokām saslēgtām roku dzelžos. Viņa acis aizsegtas ar melnu masku, kas atgādina kalnu slēpošanas brilles, bet uz ausīm uzliktas prettrokšņa austiņas. Rokās Maduro tur nelielu ūdens pudeli.
Tikmēr preses brīfingā par Maduro sagūstīšanu Tramps atklāja, ka ASV militārā operācija Venecuēlā tika realizēta ar nosaukumu “Pusnakts āmurs” un esot noritējusi veiksmīgi.
Pēc Trampa teiktā, “kopš Otrā pasaules kara neviens neko tādu nav redzējis”. Viņš uzsvēra, ka Savienotās Valstis paliks Venecuēlā tik ilgi, cik nepieciešams, lai nodrošinātu pienācīgu varas pāreju.
ASV prezidents arī brīdināja, ka Savienotās Valstis ir gatavas otrai, vēl jaudīgākai iebrukuma fāzei, ja pašreizējā Venecuēlas vadība atteiksies nodot varu. Vienlaikus viņš pauda pārliecību, ka šāda nepieciešamība, visticamāk, neradīsies.